הדריסה והנטרול

הפיגוע הצהריים (שלישי) סמוך לביתר עילית: שני בחורי ישיבה בגיל 15 ו-16 נפצעו בפיגוע הדריסה והועברו להמשך טיפול בבתי החולים הדסה ושערי צדק כשמצבם בחסדי שמיים יציב.

כפי שדווח מוקדם יותר היום, מחבל מאיזור בית לחם הגיע לכביש 60, וכשהגיע סמוך לאל חדאר - ליד ביתר עילית, הבחין בשני בחורי ישיבות, האיץ את רכבו ודרס אותם.

מתקדם לעבר הבחורים בטרמפיאדה ודורס אותם | צפו ( צילום: רשתות חברתיות, לפי סעיף 27א )

לאחר הדריסה, הוא יצא באמוק מרכבו עם סכין וניסה להמשיך לפגוע ביהודים, מי שעבר עם רכבו במקום, הוא אל"מ במיל' חזי נחמה. מחבל נכנס עם רכבו בטרמפיאדה ודרס שני בחורי ישיבה, יצא מהרכב, שלף סכין - ואז נוטרל בידי הכוחות קובי רוזן | 14:33 האיש שלנו ב'כללית' בירמץ את בנו, כולם באו לחגוג ולשמוח איתו | תיעוד איציק אוחנה | 15:35 נחמה שמע קולות ירי, יצא מרכבו וכיוון את נשקו לעבר המחבל שכפי שנראה בתיעוד התקדם בריצה לעברו - ונטרל אותו.

אל"מ חזי נחמה מחסל את המחבל בזירת הפיגוע ( צילום: רשתות חברתיות, לפי סעיף 27א )

שאול נחמיאס, יעקב וואלאך ולייבי קליין חובשים ביחידת כח הצלה של איחוד הצלה מסרו: "הענקנו סיוע רפואי ראשוני בזירה לשני נפגעים שבשלב זה מצבם מוגדר בינוני וקל עד בינוני. שניהם סובלים מדימומים ונחבשו. אחד הפצועים - נער כבן65 פונה באמבולנס איחוד הצלה לבית חולים. כוחות גדולים של צה"ל וכוחות הביטחון פעלו בזירה".

הצלה יו"ש ללא גבולות: "פיגוע דריסה וניסיון דקירה בכביש 60 אחרי הפניה ימינה בצומת אל חאדר מכיוון חוסן לכיוון דרום, מחבל ימ"ש דורס 2 אזרחים יוצא מהרכב עם סכין ומנוטרל בירי ע"י אזרח . 2 פצועים בינוני עד קשה וקל פונו לשע"צ והדסה".

דוברות מד"א: "בשעה 14:25 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירושלים על פצועים מדריסה סמוך לצומת אל ח'דר. מדיווח ראשוני בלבד חובשים מעניקים במקום טיפול רפואי ל-2 פצועים, בהכרה. עדכון בהמשך".

בהמשך נמסר: "מדובר ב-2 נערים שנפגעו מרכב. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח שערי צדק, נער בן 15 במצב בינוני-קשה עם חבלות בגפיים ובראש. נער בן 16 במצב בינוני עם חבלות בגפיים ובראש פונה לבי"ח הדסה עין כרם".