ביום השלושים להסתלקותו של אביו, האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל, שחל ביום השני של ראש השנה התעטר בנו, האדמו"ר החדש מקרעטשניף סיגט וויליאמסבורג, בבגדי אדמו"רות, בבעקיטשע לבן וקיבל על עצמו את מנהגי בית אבותיו, בהם השימוש בכלי כסף נאים, וערך את התפילות ועריכת השולחנות הטהורים במרכז החסידות בוויליאמסבורג.

במשך תשע שנים, מאז עזיבתו של האדמו"ר הקודם זצ"ל, לא זכו החסידים לשמוע את נוסח התפילה המיוחד של השושלת מפיו של האדמו"ר. כעת, רבים נהרו למקום כדי לשמוע שוב את המנגינות והנוסח הקדוש שעובר מדור לדור, כשהוא מהדהד שוב בתוככי היכל החסידות ע"י ממלא מקומו בקודש. האווירה הייתה מיוחדת במינה, כששילבה בתוכה יגון על האבידה לצד שמחה על ההמשכיות והתחייה של המורשת.

האדמו"ר החדש, שהתפלל וערך את השולחנות בהיכל המרכזי של החסידות בשכונה, ערך בצאת החג טיש נעילת החג מרומם ונעלה, כשהוא קם מספר פעמים לריקודי קודש.