כיכר השבת
בצל הממשיך החדש

לראשונה מזה 9 שנים: ניגוני ונוסח קרעטשניף סיגעט הדהדו שוב בווילאמסבורג

ביום השלושים להסתלקות אביו זצ"ל, האדמו"ר החדש מקרעטשניף סיגט וויליאמסבורג התעטר בבגדי אדמו"רת וערך את התפילות והטישים בחג הראשון כממשיך השושלת | צפו בתיעוד מנעילת החג (חסידים)

נעילת החג ראש השנה בחצה"ק קרעטשניף סיגעט ווילאמסבורג (צילום: באדיבות המצלם)

ביום השלושים להסתלקותו של אביו, האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל, שחל ביום השני של ראש השנה התעטר בנו, האדמו"ר החדש מקרעטשניף סיגט וויליאמסבורג, בבגדי אדמו"רות, בבעקיטשע לבן וקיבל על עצמו את מנהגי בית אבותיו, בהם השימוש בכלי כסף נאים, וערך את התפילות ועריכת השולחנות הטהורים במרכז החסידות בוויליאמסבורג.

במשך תשע שנים, מאז עזיבתו של האדמו"ר הקודם זצ"ל, לא זכו החסידים לשמוע את נוסח התפילה המיוחד של השושלת מפיו של האדמו"ר. כעת, רבים נהרו למקום כדי לשמוע שוב את המנגינות והנוסח הקדוש שעובר מדור לדור, כשהוא מהדהד שוב בתוככי היכל החסידות ע"י ממלא מקומו בקודש. האווירה הייתה מיוחדת במינה, כששילבה בתוכה יגון על האבידה לצד שמחה על ההמשכיות והתחייה של המורשת.

האדמו"ר החדש, שהתפלל וערך את השולחנות בהיכל המרכזי של החסידות בשכונה, ערך בצאת החג טיש נעילת החג מרומם ונעלה, כשהוא קם מספר פעמים לריקודי קודש.

נעילת החג ראש השנה בחצה"ק קרעטשניף סיגעט ווילאמסבורג (צילום: באדיבות המצלם)
נעילת החג ראש השנה בחצה"ק קרעטשניף סיגעט ווילאמסבורג (צילום: באדיבות המצלם)
נעילת החג ראש השנה בחצה"ק קרעטשניף סיגעט ווילאמסבורג (צילום: באדיבות המצלם)
נעילת החג ראש השנה בחצה"ק קרעטשניף סיגעט ווילאמסבורג (צילום: באדיבות המצלם)
נעילת החג ראש השנה בחצה"ק קרעטשניף סיגעט ווילאמסבורג (צילום: באדיבות המצלם)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

בצל הממשיך החדש

|

שֶּׁפַע מִצְוַת תְּפִלִּין

|

הַכֹּל מַעֲלִין לִירוּשָׁלַיִם

|

בֹּאוּ שְׁעָרָיו בְּתוֹדָה

||
1

נשא דברים בשליחות אביו

||
5

צפו בתיעוד

||
7

במעמד מיוחד 

||
3

צפו בגלריה

||
10

תיעוד מהרגעים הגדולים

|

שִׁבְטֵי יְשֻׁרוּן

|

בהיכל הגדול

||
2

אשרי העם שככה לו

||
2

תפילות, סליחות ודבש

|

בבגדי לבן

||
4

כמדי שנה

|

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר