עושק בחסות החוק

כך 'כנופיית התביעות הייצוגיות' טומנת פח לבעלי עסקים חרדיים | ראיון

חנות בגדים מפורסמת במגזר כמעט קרסה בגלל תביעת ענק  • בעל חנות פיצוחים נתבע על 15 מיליון ש"ח כי לא רשם משקל על אריזה • אביר קארה בראיון: "יש כאן קרטל של עורכי דין תאבי בצע שמהלכים אימים על הציבור" • מדוע הציבור החרדי הפך ל"כר פורה" של עוקצים והונאות • הביקורת החריפה על תוכניות הכלכלה של השר ברקת • ראיון מקומם (דבר ראשון)

3תגובות

האם הייתם מאמינים שאדם שמוכר אוכל לכלבים קיבל תביעת מיליונים רק כי לא רשם על החבילה "לא מיועד לבני אדם"? או שבעל חנות פיצוחים קטנה נדרש לשלם 15 מיליון שקלים על טעות טכנית ברישום משקל הגרעינים? בראיון נוקב ומטלטל לתוכנית '' עם משה מנס, חושף אביר קארה (מפלגת חופש ) את הצד האפל של מוסד התביעות הייצוגיות בישראל.

97% מהנתבעים: עסקים קטנים של אדם אחד

"המאבק שלנו נקרא 'די לסחיטה'", פותח קארה. "תביעה ייצוגית נועדה להגן על הצרכן הקטן מול תאגידי ענק, אבל בישראל זה הפך לכלי של נוכלים וערלי לב. ישראל היא שיאנית העולם בהגשת תביעות ייצוגיות - בקנדה מגישים 500% פחות מאצלנו ובארה"ב 800% פחות. הנתון המדהים הוא ש-97% מהנתבעים הם בכלל עסקים קטנים ובינוניים".

קארה מספר על דודו, בעל חנות פיצוחים, שחייו נהרסו בעקבות תביעה של 15 מיליון שקלים. "במהלך הקורונה הוא ארז גרעינים בקופסאות של 10 שקלים ולא רשם כמה גרם יש בכל קופסה. הוא לא שיקר במשקל, הוא פשוט שכח לציין אותו. עורכי דין רדפו אותו ארבע שנים, הוא נכנס לחרדות, התגרש והתמוטט כלכלית. בסוף השופט קבע שהתביעה היא שימוש לרעה בהליכי משפט ופסק שהתובע ישלם לדודו 50 אלף שקלים. זה מהפך אדיר".

הציבור החרדי: "כר פורה להונאות ותביעות ספאם"

לדברי קארה, הציבור החרדי סובל במיוחד מהתופעה. "הציבור החרדי הוא תמים יותר וקל לגרור אותו למקומות האלו. יש ניצול ממש גדול של המגזר". הוא מספר על תובע סדרתי (חרדי בעצמו) שתובע חנויות בגדים במגזר על "הודעות ספאם" בשיטה מתוחכמת: "הם נרשמים ממייל אחד, ומבקשים הסרה ממייל אחר. המערכת לא מזהה אותם, הם מקבלים עוד הודעה - ומיד מגישים תביעה על 2.5 מיליון שקל".

קארה מדגיש: "אנשים חרדים שיוצאים לעבוד ותורמים לכלכלה נרדפים על ידי קבוצת עורכי דין שרק רוצים להעשיר את כיסם. זו רשעות שאין שנייה לה ופגיעה ישירה בביטחון המדינה, כי בלי כלכלה חזקה אין מיירטים לכיפת ברזל ואין מיטות בבתי חולים".

מתקפה על : "פופוליזם זול שיעלה לנו ביוקר"

קארה לא חוסך בביקורת גם על שר הכלכלה ניר ברקת ועל תוכניותיו להורדת המחירים. "כל פעם שאתם רואים פופוליזם זול, תדעו שזה יעלה לכם המון כסף. הממשלה מסבסדת רשתות מזון ב-50 מיליון שקלים כדי שיורידו מחירים? הכסף הזה מגיע מהציבור, לא מהבית של השר".

הפתרון של קארה לשוק הישראלי הוא שורשי בהרבה:

צמצום הממשלה: מ-32 משרדים ל-12 בלבד (חיסכון ישיר של 10 מיליארד שקל).

ביטול רשויות מיותרות: איחוד רשויות מקומיות סמוכות (כמו רמלה ולוד) לחיסכון בכפל תפקידים.

הורדת מיסים גורפת: ביטול פטורים סקטוריאליים והורדת המע"מ לכולם.

ייבוא חופשי "על מלא": פתיחת השוק לתחרות אמיתית שתוריד מחירים ללא התערבות ממשלתית.

"אנחנו משרתים את הממשלה במקום שהיא תשרת אותנו", מסכם קארה. "אני מקבל מעל 100 פניות ביום מעסקים קורסים. המטרה שלי היא להפוך את המדינה למקום שיותר קל לעשות בו עסקים. אנחנו לא עוצרים עד שיהיה כאן גן עדן".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (81%)

לא (19%)

0 תגובות

3
יש בעיה עם ייצוגיות למרות שפעמים רבות התביעה נכונה מכיוון שיש עושק הלקוח הספק מצפצף על הלקוח. לגבי יוקר המחיה והיבוא. לא בטוח שזה מהלך טוב למשק. זה יחסל את הפעילות העסקית ולא ניתן יהיה לצרוך מוצרים בארץ
יצוגייות בעייה שאר הדברים מבלבל המוח
2
כנגד העורכי דין האלה
צריך להגיש תביעה ייצוגית
1
אביר קארה מחמם מנועים לקראת הבחירות, עם מי הוא רץ בכלל? בכל מקרה, נשמח לדעת את השמות של עורכי הדין האלו או המשרדים שבהם הם עובדים
יוסיפון

