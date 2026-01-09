האם הייתם מאמינים שאדם שמוכר אוכל לכלבים קיבל תביעת מיליונים רק כי לא רשם על החבילה "לא מיועד לבני אדם"? או שבעל חנות פיצוחים קטנה נדרש לשלם 15 מיליון שקלים על טעות טכנית ברישום משקל הגרעינים? בראיון נוקב ומטלטל לתוכנית 'דבר ראשון' עם משה מנס, חושף אביר קארה (מפלגת חופש כלכלי) את הצד האפל של מוסד התביעות הייצוגיות בישראל.

97% מהנתבעים: עסקים קטנים של אדם אחד

"המאבק שלנו נקרא 'די לסחיטה'", פותח קארה. "תביעה ייצוגית נועדה להגן על הצרכן הקטן מול תאגידי ענק, אבל בישראל זה הפך לכלי של נוכלים וערלי לב. ישראל היא שיאנית העולם בהגשת תביעות ייצוגיות - בקנדה מגישים 500% פחות מאצלנו ובארה"ב 800% פחות. הנתון המדהים הוא ש-97% מהנתבעים הם בכלל עסקים קטנים ובינוניים".

קארה מספר על דודו, בעל חנות פיצוחים, שחייו נהרסו בעקבות תביעה של 15 מיליון שקלים. "במהלך הקורונה הוא ארז גרעינים בקופסאות של 10 שקלים ולא רשם כמה גרם יש בכל קופסה. הוא לא שיקר במשקל, הוא פשוט שכח לציין אותו. עורכי דין רדפו אותו ארבע שנים, הוא נכנס לחרדות, התגרש והתמוטט כלכלית. בסוף השופט קבע שהתביעה היא שימוש לרעה בהליכי משפט ופסק שהתובע ישלם לדודו 50 אלף שקלים. זה מהפך אדיר".

הציבור החרדי: "כר פורה להונאות ותביעות ספאם"

לדברי קארה, הציבור החרדי סובל במיוחד מהתופעה. "הציבור החרדי הוא תמים יותר וקל לגרור אותו למקומות האלו. יש ניצול ממש גדול של המגזר". הוא מספר על תובע סדרתי (חרדי בעצמו) שתובע חנויות בגדים במגזר על "הודעות ספאם" בשיטה מתוחכמת: "הם נרשמים ממייל אחד, ומבקשים הסרה ממייל אחר. המערכת לא מזהה אותם, הם מקבלים עוד הודעה - ומיד מגישים תביעה על 2.5 מיליון שקל".

קארה מדגיש: "אנשים חרדים שיוצאים לעבוד ותורמים לכלכלה נרדפים על ידי קבוצת עורכי דין שרק רוצים להעשיר את כיסם. זו רשעות שאין שנייה לה ופגיעה ישירה בביטחון המדינה, כי בלי כלכלה חזקה אין מיירטים לכיפת ברזל ואין מיטות בבתי חולים".

מתקפה על השר ברקת: "פופוליזם זול שיעלה לנו ביוקר"

קארה לא חוסך בביקורת גם על שר הכלכלה ניר ברקת ועל תוכניותיו להורדת המחירים. "כל פעם שאתם רואים פופוליזם זול, תדעו שזה יעלה לכם המון כסף. הממשלה מסבסדת רשתות מזון ב-50 מיליון שקלים כדי שיורידו מחירים? הכסף הזה מגיע מהציבור, לא מהבית של השר".

הפתרון של קארה לשוק הישראלי הוא שורשי בהרבה:

צמצום הממשלה: מ-32 משרדים ל-12 בלבד (חיסכון ישיר של 10 מיליארד שקל).

ביטול רשויות מיותרות: איחוד רשויות מקומיות סמוכות (כמו רמלה ולוד) לחיסכון בכפל תפקידים.

הורדת מיסים גורפת: ביטול פטורים סקטוריאליים והורדת המע"מ לכולם.

ייבוא חופשי "על מלא": פתיחת השוק לתחרות אמיתית שתוריד מחירים ללא התערבות ממשלתית.

"אנחנו משרתים את הממשלה במקום שהיא תשרת אותנו", מסכם קארה. "אני מקבל מעל 100 פניות ביום מעסקים קורסים. המטרה שלי היא להפוך את המדינה למקום שיותר קל לעשות בו עסקים. אנחנו לא עוצרים עד שיהיה כאן גן עדן".