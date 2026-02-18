120 אוניות בחודשיים: המהלך ששיבש את עולם ההובלות הימי

במהלך שזעזע את שוק ההובלה הימית, חברת סינוקור (Sinokor Merchant Marine) מדרום קוריאה יצאה בסוף 2025 ובתחילת 2026 במסע רכישות מסחרר של מכליות נפט ענקיות (VLCC), ורכשה או חכרה כ־120 אוניות תוך פחות מחודשיים. לפי דיווחים בבתי תיווך בינלאומיים, המהלך נתמך על ידי איל הספנות האיטלקי ג'יאנלואיג'י אפונטה - מייסד ענקית הספנות MSC - שהעמיד לטובת המהלך מימון של עד 5 מיליארד דולר.

הביקוש החריג מצדה של סינוקור הוביל לזינוק חד בשיעורי ההובלה. הכנסות יומיות ממכליות נפט גדולות טיפסו מעל 120 אלף דולר ליום - נתון הגבוה פי ארבעה מהחודש הקודם. חברת Frontline, אחת השחקניות המרכזיות בענף, דיווחה כי סגרה חוזים שנתיים להשכרת אוניות במחיר ממוצע של כמעט 77 אלף דולר ליום – "רמות שלא נצפו זה עשורים", כהגדרת מנכ"ל החברה, לארס ברסטד.

לפי נתוני חברת הייעוץ Hartland ובית התיווך BRS, סינוקור שולטת כיום בכ־118 מכליות פעילות, המהוות כ־13% מהצי העולמי הפעיל, ולמעלה מ־16% מהצי החוקי שאינו קשור לנפט רוסי או איראני. החברה, בראשות איש הספנות גה־היון צ׳ונג, ביצעה את העסקאות במחירים הגבוהים ב־10%–15% ממחירי השוק, מה שהעלה את שווי המכליות המשומשות בכ־17% בחודש אחד בלבד.

המהלך מהווה שינוי אסטרטגי חד עבור סינוקור, שעד לאחרונה פעלה בעיקר בתחום ההובלה הקווית של מכולות, ומכרה את רוב צי הספנות הקטן שלה ל־MSC לטובת כניסה מסיבית לשוק הנפט. לדברי חברת DHT Holdings בדו״ח הרבעוני האחרון שלה, תהליך ריכוז הכוח החדש צפוי להביא לכך שגורמים מרכזיים ישלטו ברבע מצי המכליות החוקיות בעולם - שינוי מהותי שצפוי להשפיע על תמחור ותנאי הובלה בכל שרשרת האספקה העולמית.

מדובר בריכוזיות חסרת תקדים: אם העסקאות שבדרך יושלמו, ששת השחקנים הגדולים - סינוקור, צ׳יינה מרצ׳נט, COSCO, קבוצת פרדריקסן, בהרי ואנג'ליקוסיס - יחזיקו בכ־30% מהצי העולמי המונה כ־900 מכליות. לפי הערכות גורמים בענף שצוטטו ב־Lloyd’s List וב־Bloomberg, סנקציות המערב על רוסיה ואיראן הסיטו כ־179 מכליות מטווח הפעילות הלגיטימי, מה שצמצם את ההיצע והגביר את השפעת מהלך הרכישות של סינוקור.

המומחים מזכירים כי אמנם העליות הנוכחיות בשיעורי השכרת המכליות צפויות להימשך לפחות עד אמצע 2026, אך כניסתן של אוניות חדשות לשוק בהמשך השנה עשויה להביא להתייצבות מסוימת. בינתיים, סינוקור כבר הותירה את חותמה על אחד השווקים הרותחים ביותר בכלכלה הגלובלית של השנה החולפת.