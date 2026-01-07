כיכר השבת
לאחר שנה דרמטית

'ביקוש היסטרי': הקשר המפתיע בין אנרגיה סולארית לעליית מחירי הכסף

לאחר עלייה חדה של 148% במחירי הכסף בשנת 2025, תעשיית האנרגיה הסולארית ניצבת בפני אתגר כלכלי חדש | היצרנים הסינים, השולטים בשוק העולמי, נאלצים להעלות מחירים או להאט את הייצור, בעוד הביקוש נותר בשיא היסטורי וההיצע מצומצם (כלכלה)

מטילי כסף (צילום: Shutterstock)

מחירי הכסף טיפסו בתחילת ינואר 2026 לכ-74 דולר לאונקיה, לאחר שנה דרמטית שבה זינק המתכת היקרה כמעט פי שניים וחצי. העלייה הפתאומית משפיעה באופן ישיר על יצרני הפאנלים הסולאריים, שכן הוא מרכיב מרכזי בתהליך ייצור התאים הפוטו־וולטאיים המתקדמים, המכונים TOPCon. לפי נתוני SMM News, עלות הכסף מהווה כיום כ-40% מעלויות הייצור של תא סולארי בודד.

בעקבות התנודות החדות, ארבעה מיצרני הווייפרים הגדולים בסין – LONGi, TCL Zhonghuan, Gokin Solar ו‑Shuangliang Silicon – הודיעו לקראת סוף 2025 על העלאת מחירים של כ‑12%. בתוך שבועות ספורים בלבד, מחירי תאי השמש זינקו בכ‑28%, מה שמאלץ את היצרנים לשקול מחדש את מדיניות התמחור כדי להימנע ממכירה בהפסד.

הביקוש הגואה לחשמל ירוק שובר שיאים, אך שוק הכסף מתקשה לעמוד בו. בשנת 2024 הגיע השימוש בכסף לתעשייה הפוטו־וולטאית ל‑197.6 מיליון אונקיות - כ‑29% מכלל הביקוש העולמי למתכת. התחזיות לשנת 2025 מצביעות על ירידה מינורית בלבד, וכאשר ההיצע מוגבל - התוצאה היא גירעון מתמשך, המוערך בכ‑187 מיליון אונקיות. זהו כבר השנה השביעית ברציפות שבה הביקוש עולה משמעותית על ההפקה.

בתגובה ללחץ הגובר, היצרנים ממהרים לאמץ טכנולוגיות חדשות להפחתת צריכת הכסף. תאים בטכנולוגיית TOPCon צורכים כיום 9‑13 מיליגרם כסף לוואט, בעוד שתאי HJT החדישים צורכים עד 22 מיליגרם. חברות מובילות מפתחות חומרים חלופיים, ובהם נחושת מצופה כסף ותרכובות גרפיט־ניקל, שמאפשרים הפחתה של עשרות אחוזים בעלויות החומר.

אנליסטים מעריכים כי אם מחיר הכסף יישאר מעל 40 דולר לאונקיה, ייצור תאי HJT עשוי להפוך לזול יותר מזה של TOPCon, שינוי שצפוי להשפיע על כל שרשרת האספקה הסולארית. בינתיים, שיעור השימוש בקיבולת הייצור בתעשייה ירד אל מתחת ל‑60%, וחלק מהמפעלים הפסיקו פעילות זמנית - עד להתייצבות המחירים.

