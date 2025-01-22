סין מובילה את מהפכת האנרגיה הירוקה בעולם עם יצוא עצום של טכנולוגיות סולאריות, טורבינות רוח ורכבים חשמליים, שהביאו לירידה של 1% בפליטת הפחמן הגלובלית בשנה אחת בלבד | המומחים מעריכים כי עד 2030, ייתכן שצריכת הדלקים המאובנים בעולם תיכנס לירידה מבנית בזכות השפעה הדומיננטית של סין על שוקי האנרגיה והטכנולוגיה (טכנולוגיה)
בירושלים פותח מודל ייחודי המאפשר לעירייה לקדם את מגוון הפרויקטים האנרגטיים בעיר | ירושלים נהנית מכל היתרונות של חוסן אנרגטי וסביבה ירוקה ללא צורך בתלות בחברות חיצוניות המעיקות על תקציב העירייה וגוזרות בדרך עלויות גבוהות על השקעתן (תיירות)