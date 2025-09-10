מהפכת האנרגיה המתחדשת של סין משנה את חוקי המשחק הגלובליים

בזמן שהעולם מחפש חלופות לדלקים מזהמים, סין מבססת את מעמדה כמובילה הגדולה של המהפכה האנרגטית - לא רק בגבולותיה אלא גם בזירה הבינלאומית. דוח חדש מראה כי השקעות הענק של סין באנרגיות מתחדשות ויצוא טכנולוגיות ירוקות, הובילו לצמצום בהיקף פליטות הפחמן באזורים רבים ברחבי העולם.

לפי הנתונים, רק בשנת 2024 הצליחו הטכנולוגיות שמיוצרות בסין - כמו פאנלים סולאריים, טורבינות רוח, רכבים חשמליים וסוללות - להקטין את פליטת הפחמן הגלובלית שמחוץ לסין בכ-1%, עם חיסכון מצטבר של כ-4 מיליארד טון פחמן לאורך חיי המוצרים.

המדינות יוצאות נשכרות מהוזלת מחירי הטכנולוגיות והרכיבים, שמאפשרות להן לדלג על שלב הדלקים המאובנים ולעבור ישירות למקורות אנרגיה מתחדשים. יותר ממחצית מהייצור והרכיבים הסולאריים בעולם מקורם כיום בסין, וההשפעה מורגשת במיוחד במדינות מתפתחות במזרח התיכון ואפריקה, שם נרשמה ירידה שנתית של כ-4% בפליטות בזכות יבוא סיני.

היתרון הטכנולוגי של סין בא לידי ביטוי גם בהובלת החדשנות: כחלק מהדומיננטיות התעשייתית, כ-75% מהפטנטים בתחום האנרגיה הירוקה בעולם נרשמים על ידי חברות סיניות, וסך ערך שוק האנרגיה המתחדשת במדינה כבר מגיע לכטריליון דולרים, כעשירית מהתמ"ג הסיני.

המהפכה אינה חפה מאתגרים: מדינות רבות מנסות לגוון את מקורות היבוא מחשש לתלות מוגזמת בסין, וסוגיות כמו אינטגרציה לרשת החשמל או רגולציה מקומיות עדיין דורשות פתרונות. עם זאת, הגידול המטאורי של השוק הסיני והתפשטות הכלים והמוצרים הירוקים שינו את נקודת האיזון הגלובלית - ומומחים מעריכים כי עד סוף העשור הנוכחי, צריכת הדלקים הפוסיליים בעולם תיכנס לנסיגה מבנית, לראשונה בתולדות האנושות.