בפתח המצעד הצבאי: סין תחשוף את מערכת הלייזר המתקדמת בעולם

עיני העולם נשואות לקראת המצעד הצבאי של סין, אירוע מפגן עוצמה טכנולוגית חסר תקדים בבייג'ינג.

האירוע יציין 80 שנה לכניעת יפן במלחמת העולם השנייה, ויתארחו בו נשיאים וראשי מדינות, ביניהם ולדימיר פוטין, קים ג'ונג-און, ומסעוד פזשקיאן, נשיא איראן, שיצפו לצד שי ג'ינפינג במה שסין מתארת כהישג של עשרות שנים של השקעה יוצאת דופן בפיתוח צבאי.

השיא במצעד צפוי להיות חשיפתה של מערכת הגנה אווירית לייזר, שעל פי תעמולני הצבא הסיני, היא "מערכת ההגנה האווירית בלייזר החזקה ביותר בעולם". המערכת, שנצפתה בחזרות כשהיא מכוסה בברזנט ירוק ומוצבת על משאית בעלת שמונה גלגלים, תוסר ממנה הכיסוי ביום רביעי הקרוב ותיחשף בפני העולם.

למרות זאת, נשק לייזר דורש כמויות גדולות של כוח ועלול להיות מושפע מעשן, אבק או חום. ארה"ב חוותה כישלונות בפיתוח לייזרים צבאיים. עם זאת, אנליסטים כמו ג'ארד קלר מציינים שיפור בטכנולוגיה ובמקורות כוח, וקובעים כי סין "עולה על ארצות הברית" במהירות הפיתוח.

אנליסטים מהפנטגון יצפו במצעד מקרוב כדי לאסוף מידע על כלי נשק שעלולים לשמש במקרה של פלישה לטאיוואן, תרחיש אפשרי כבר ב-2027. המצעד יכלול גם טילים חדשים נגד ספינות מסוג "YJ", רחפנים תת-ימיים AJX002, טילי YJ-20, מגן נגד טילים HQ-29, וטנק סיני מהדור הבא.