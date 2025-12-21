כיכר השבת
שוד מלכותי

בגידה בארמון האליזה: עובד משק גנב עשרות כלים יקרים ומכר במכירה פומבית

עובד משק שהועסק בארמון האליזה נעצר בשבוע שעבר בגין גניבת כלי כסף, בשווי עשרות אלפי יורו |בחשבון המכירה שלו זוהו בין השאר צלחות עם חותמות של "חיל האוויר הצרפתי" (בעולם)

חדר בארמון. אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

עובד משק שהועסק בארמון האליזה, המעון הרשמי של נשיא צרפת, נעצר בשבוע שעבר בגין גניבת כלי כסף בשווי עשרות אלפי יורו, כך הודיעה הפרקליטות בפריז.

מנהל הארמון דיווח על ההיעלמות, כאשר ההערכה היא שהנזק נע בין 15,000 ל‑40,000 יורו.

חקירת צוות הארמון הובילה לחשד נגד עובד המשק, לאחר שרשומות המלאי שלו הוכיחו שהוא מתכנן גניבות נוספות. מספר פריטים חסרים זוהו על ידי יצרן שסיפק את רוב הריהוט, באתר מכירה פומבית באינטרנט.

הגבר היה בקשר עם מנהל חברה המתמחה במכירת חפצים באינטרנט, בעיקר כלי שולחן. בחשבון המכירה שלו בפלטפורמה זוהו בין השאר צלחות עם חותמות "חיל האוויר הצרפתי" - פריטים שאינם זמינים לציבור הרחב.

עובד המשק מנהל החברה ואדם נוסף שרכש חלק מהפריטים, נעצרו ביום שלישי. כ‑100 חפצים נמצאו בארון האישי של עובד המשק, ברכב ובבית. בין הפריטים שנתפסו היו סירי נחושת, פסלון של מעצב צרפתי מפורסם וכוסות שמפניה של חברת Baccarat - יצרנית צרפתית ידועה של זכוכית וקריסטל יוקרתי. כל הפריטים שזוהו הועברו חזרה לארמון האליזה.

החשודים הופיעו בבית המשפט ביום חמישי, והם מואשמים בגניבת רכוש נייד הנחשב לחלק מהמורשת הלאומית - עבירה שעלולה להסתיים בעד עשר שנות מאסר, וקנס של עד 150,000 יורו.

