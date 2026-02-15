בעסקה שמעוררת גלי הדים בעולם הפיננסי הבינלאומי, חברת הספנות הלאומית "צים" - שהקימה את בניין הכוח הימי של מדינת ישראל - עומדת להימכר לקבוצה גרמנית-ישראלית בפרמיה מטורפת של 35% מעל מחיר השוק. אך מתחת לפני השטח, העסקה מסתירה סיפור מורכב הרבה יותר: שותפות עסקית עם גורמים ממדינות המפרץ שמעוררת שאלות ביטחוניות חריפות.

קבוצת 'האפאג לויד' הגרמנית וקרן הפרייבט אקוויטי הישראלית פימי הגישו הצעת רכש שממש אי אפשר לסרב לה. במהלך עסקי מתוחכם, הן דחקו הצעות רכש אחרות והשתלטו על צי האוניות הישראלי. העסקה צפויה למחוק את צים מהבורסה בניו יורק ולהפוך אותה לחברה פרטית בשליטה גרמנית-ישראלית, תוך שמירה על קומת הביטחון הנדרשת על ידי הממשלה.

לפי דיווח ב'דה מרקר', הסיפור האמיתי מתחיל כאן: חלק מהבעלים של הענקית הגרמנית הם קרנות השקעה מקטאר וערב הסעודית. בנסיבות רגילות, המדינה לא הייתה מאשרת מכירה כזו לגורמים ממדינות ערב, גם אם מדובר במדינות שיש להן יחסים דיפלומטיים עם ישראל. הפתרון? בניין משפטי מתוחכם שנועד להבטיח שבשעת חירום, האוניות האסטרטגיות יישארו בשליטה ישראלית מלאה.

הפתרון המשפטי: קרן פימי כשומר הסף

על פי המבנה המשפטי שנבנה, קרן פימי - שמחזיקה ב"עשות אשקלון" ומוכרת היטב לשב"כ ולמשרד הביטחון - היא זו שתרכוש את הבעלות הרשמית ואת האוניות האסטרטגיות. זהו בניין כוח משפטי שנועד להבטיח שבשעת חירום, התחמושת והציוד הביטחוני של צה"ל ימשיכו לזרום לישראל דרך צים, גם כשהכסף מגיע מהמפרץ.

העסקה מעלה שאלות מהותיות על האיזון בין אינטרסים כלכליים לבין שיקולי ביטחון לאומי. מצד אחד, הפרמיה של 35% מעל מחיר השוק מהווה הזדמנות כלכלית נדירה לבעלי המניות. מצד שני, השותפות העקיפה עם קרנות מקטאר וסעודיה מעוררת דאגה בקרב גורמי ביטחון, במיוחד לאור ההשקעות הביטחוניות המסיביות של קטאר ועסקאות הנשק של סעודיה עם ארה"ב.

צים: מעמוד השדרה של הספנות הישראלית לנכס פרטי

חברת צים, שהוקמה בשנות ה-40 והפכה לסמל של העצמאות הכלכלית הישראלית, שיחקה תפקיד מרכזי בהבאת ציוד ביטחוני ותחמושת לישראל במהלך כל מלחמותיה. כיום, כשהיא עומדת להפוך לחברה פרטית, השאלה היא האם המבנה המשפטי החדש יצליח לשמור על האינטרסים הביטחוניים של המדינה.

גורמים בכירים במשרד הביטחון מסרו כי הם בוחנים את העסקה בקפידה, ושהאישור הסופי יותנה בהבטחות ברזל לגבי המשך זמינות האוניות לצרכי ביטחון. עם זאת, העובדה שהכסף מגיע בסופו של דבר מקרנות השקעה ממדינות המפרץ מעוררת שאלות לגבי האפשרות להפעיל לחץ עתידי על החברה.

העסקה צפויה להסתיים במהלך החודשים הקרובים, לאחר קבלת כל האישורים הרגולטוריים והביטחוניים הנדרשים. בינתיים, בעלי המניות של צים נהנים מעלייה חדה במחיר המניה, בעוד גורמי הביטחון ממשיכים לבחון את ההשלכות ארוכות הטווח של המהלך.