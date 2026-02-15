ברק אובמה ( צילום: שאטרסטוק )

הדרמה החלה כאשר אובמה התארח בפודקאסט "No Lie" של היוטיובר בריאן טיילר כהן. במהלך השיחה, כשנשאל ישירות על קיומם של חיים מחוץ לכדור הארץ, סיפק אובמה תשובה שהשאירה את המאזינים פעורי פה: "הם אמיתיים".

אובמה לא עצר שם וחשף את הסקרנות שאחזה בו מרגע שנכנס לחדר הסגלגל. לדבריו, השאלה הראשונה שביקש לברר עם כניסתו לתפקיד נשיא ארצות הברית הייתה: "איפה החוצנים?". הנשיא לשעבר הודה כי חיפש תשובה לשאלת קיומם של חיים תבוניים מיד עם קבלת הסמכויות הביטחוניות העליונות. למרות האישור הדרמטי לגבי קיומם, אובמה ביקש להרגיע את הרוחות סביב המיתוס המפורסם ביותר של המאה ה-20 – "אזור 51" (Area 51) שבנבאדה. "הם לא מוחזקים באזור 51", הבהיר אובמה בנחרצות. הוא הוסיף בנימה משועשעת כי אין שם מתקנים תת-קרקעיים המסתירים טכנולוגיה חוצנית, "אלא אם כן קיימת קונספירציה עצומה והם הסתירו אותה מנשיא ארצות הברית".

"אזור 51" (Area 51) נבאדה - בסיס חיל הואייר של ארה"ב ( צילום: By Contains modified Copernicus Sentinel data 2022, Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=121282789 )

זו אינה הפעם הראשונה שאובמה מעורר סערה בנושא. כי כבר בראיון בשנת 2021 לג'יימס קורדן, הודה הנשיא לשעבר כי קיימים תיעודים רשמיים של "תופעות אוויריות בלתי מזוהות" (UAPs) שהממשל אינו מצליח להסביר.

"מה שבאמת נכון, ואני רציני כאן, הוא שישנם צילומים ורישומים של עצמים בשמיים שאנחנו לא יודעים בדיוק מה הם". אמר אז אובמה, והוסיף כי דפוסי הטיסה שלהם אינם ניתנים להסבר בדרכים המוכרות למדע.

בעוד הבית הלבן והפנטגון ממשיכים לשמור על עמימות מסוימת, דבריו של אובמה מצטרפים לגל של מסמכים ממשלתיים שנחשפו בשנים האחרונות, הכוללים הקלטות מכ"ם של מל"טים המציגים עצמים מסתוריים בשמי המזרח התיכון. נראה כי הווידוי של אובמה "הם אמיתיים" הוא עוד צעד בדרך לחשיפה הגדולה שרבים מצפים לה.