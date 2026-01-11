פחות ממיליון נוירונים: האם הדבורה תלמד אותנו לדבר עם חוצנים?

דבורת דבש - חייזר ( צילום: שאטרסטוק )

במשך עשורים סרקנו את השמיים בחיפוש אחר סימן לחיים תבוניים, תוך שאנו תוהים: אם נפגוש חוצנים, כיצד נוכל בכלל לתקשר איתם ללא שפה משותפת?

כעת, חוקרים טוענים שהתשובה עשויה להימצא ממש כאן, מתחת לאף שלנו, אצל יצור בעל חמש עיניים, שש רגליים ושתי מחושים – דבורת הדבש. במאמר חדש שפורסם בכתב העת Leonardo, מציעים המדענים להשתמש בדבורים כ"מודל חייזרי" לביסוס תקשורת בין-כוכבית. התגלית המרעישה ביותר נוגעת ליכולותיה הקוגניטיביות של הדבורה. למרות שיש להן פחות ממיליון נוירונים (לעומת 86 מיליארד אצל בני האדם), מחקרים שנערכו בין השנים 2016 ל-2024 הוכיחו כי דבורים מסוגלות לבצע פעולות חיבור וחיסור, לזהות מספרים זוגיים ואי-זוגיים, ולהבין את המושג המופשט "אפס". החוקרים השתמשו בשיטת למידה מבוססת תגמול, שבה הדבורים הופכו ל"סטודנטיות מצטיינות" שמוכנות ללמוד כמעט כל דבר תמורת פרס מיידי של מי סוכר. תחילה סומנו דבורים בודדות כדי לעקוב אחרי כל אחת בנפרד, ולאחר מכן פותו למתקן בדיקה ייעודי לניסוי.

מבינות מתמטיקה - הדמיה ( צילום: מסך )

בשלב האימון, הדבורים למדו לבחור תמיד את התמונה עם מספר האלמנטים הנמוך ביותר. לדוגמה, אם ניתנו להן שתי תמונות, אחת עם שלושה אלמנטים ואחת עם ארבעה, הדבורה בחרה בשלושה כדי לקבל את הפרס של מי הסוכר. בצורה זו, הדבורים הפנימו את הקשר בין "פחות" לבין פרס.

החוקרים טוענים כי אם שני מינים כה רחוקים כמו האדם והדבורה חולקים הבנה מתמטית, ייתכן שהמתמטיקה היא אכן "השפה האוניברסלית" שחזה גלילאו גליליי עוד במאה ה-17. רעיון זה עמד בבסיסם של ניסיונות עבר ליצירת קשר עם חוצנים, כמו "הודעת ארסיבו" מ-1974 ולוחות הזהב שעל גבי חלליות הווויאג'ר, שכללו קודים בינאריים ונתונים פיזיקליים.

אם אי שם בין הכוכבים קיימים מינים תבוניים בעלי מוחות מפותחים, סביר להניח שגם הם מחזיקים ביכולת לבצע מתמטיקה. השאלה שנותרה פתוחה היא האם הם פיתחו "דיאלקטים" מתמטיים שונים משלנו, או שמא מדובר בחוק טבע בלתי משתנה.

הדבורים מוכיחות לנו שאינטליגנציה ומחשבה מופשטת יכולות להתקיים במבנים ביולוגיים השונים לחלוטין משלנו. הבנת הדרך שבה דבורים פותרות בעיות עשויה להיות ה"אימון" הטוב ביותר שנוכל לקבל לפני שננסה לפענח שדר מציביליזציה רחוקה.