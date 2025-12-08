האם ארה״ב תחשוף חייזרים השנה? זינוק מסתורי במשאל מצית סערה

סערה חדשה פרצה סביב נושא קיומם של חייזרים, בעקבות משאל של פולימרקט שנגע בשאלה האם בשנת 2025 תתקבל הכרה רשמית בקיומם של חיים תבוניים מחוץ לכדור הארץ.

פולימרקט (Polymarket) היא פלטפורמה אמריקאית מבוססת טכנולוגיה פיננסית, המאפשרת להמר על אירועים עתידיים כגון מזג אויר ותוצאות פוליטיות. הסערה החלה לאחר שבפלטפורמה נפתח משאל שעסק בשאלה האם ממשל טראמפ יפרסם עד סוף השנה מסמכים שהיו מסווגים בעבר, ושעוסקים בתופעות אוויריות בלתי־מזוהות.

בתוך זמן קצר חלה תפנית דרמטית במסחר: הסיכויים לפרסום חומרים אלה זינקו מאחוזים חד ספרתיים ב־7 בדצמבר, והגיעו בתוך שעות ל70 אחוז. למשך זמן קצר הם אף זינקו ל־81 אחוז.

לפי נתוני הפלטפורמה, הזינוק החד נגרם בעקבות רכישות משמעותיות שביצע מהמר יחיד, מה שיצר גל אמון מצד מהמרים נוספים, והוביל להשערות שמדובר ב“כסף חכם” היודע יותר ממה שניתן לראות כלפי חוץ.

המשאל מוגדר כך שיוכרע בחיוב רק אם ממשלת ארצות הברית תפרסם רשמית מסמכים, סרטונים או דוחות שהיו מסווגים בעבר ועוסקים בתופעות האוויריות הבלתי־מזוהות. לחלופין, ההכרעה תיחשב חיובית אם כלי תקשורת מרכזיים ומהימנים יפרסמו מידע בעל ערך מקביל. רמזים לא רשמיים או הדלפות אנונימיות אינם נחשבים.

למרות הקריטריונים המחמירים, במשאל כבר הושקעו מעל 233 אלף דולר, במחירים של כ־76 עד 77 סנט למניה.

הנתונים אמנם מפתיעים, אך מומחים מבהירים כי היסטוריית שווקי ההימורים מלמדת שסוחרים גדולים מסוגלים לשנות מחירים באופן חד גם ללא מידע ממשי, ולכן אין לראות בעליות הללו הוכחה משמעותית לכך שפרסום מסמכים אכן יקרה. נכון לעכשיו מדובר בעיקר במצב רוח שוק ובציוץ ויראלי – לא בהודעה רשמית.