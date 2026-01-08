כיכר השבת
פרק משוגע מעולם החי

תנינים באולפן: ראיון בלעדי עם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר | צפו

מערכת החדשות הלא חשובות הביאה 'תיבת נח' משלה לאולפן כדי לסייע לשר בן גביר לבחור תנינים לכלא המיוחד |ההתפרצות הבלתי נשלטת של חבר הכנסת אחמד טיבי | נפתלי בנט מפעיל שעון חול ומבטיח מליונים, אבל מי מאמין לו? | ולמה נשיא ארצות הברית מפחד מהאישה הזו? 'החדשות הלא באמת חשובות' (אולפן כיכר)

החדשות הלא באמת חשובות בהגשת יוסי עבדו בפרק נוסף ומשגוע במיוחד - עם תנינים באולפן. כמה עולה תנין? ואיך שולפים נחש מהשרוול באמצע שידור?

הכותרות

צוות החדשות הלא חשובות מסייע לשר בבחירת תנינים.
אחמד טיבי בהתפרצות זעם על דובר משטרת ישראל.
חברת הכנסת טלי גוטליב לא מבינה למה הערבים יורים בכל מה שזז
ראש הממשלה עונה ליאיר לפיד.
חברת הכנסת מירב בן ארי מאבדת את הטלפון.
לא מאבד תקווה ורץ קדימה.
שמחה רוטמן מדבר על הספר שלו ומרדים את גלעד קריב.
נשיא ארצות הברית בשיעור ריקוד מוזר במיוחד.

  • המערכת מודה לשלמה מ"החיות של שלמה" > לחצו כאן

    מערכת 'החדשות הלא חשובות של השבוע' מזמינה אתכם לשלוח חומרים ישירות ליוסי וכך גם תוכלו לעקוב אחריו ב'סטטוס' - לחצו כאן

    קרדיטים >>

    • מגיש: יוסי עבדו
    • כתיבה: יוסי חיים מימון
    • צילום: למי עזוז, אבי לודמיר
    • עריכה: ידידיה כהן

    אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

    2
    זה היה מדהים עם החיות פשוט צחקתי המון וכמעת בלי אספקה
    רחלי
    1
    אתם לא נורמאלייםםםםםםם
    חחחחח

