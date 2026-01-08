החדשות הלא באמת חשובות בהגשת יוסי עבדו בפרק נוסף ומשגוע במיוחד - עם תנינים באולפן. כמה עולה תנין? ואיך שולפים נחש מהשרוול באמצע שידור?
הכותרות
צוות החדשות הלא חשובות מסייע לשר בן גביר בבחירת תנינים.
אחמד טיבי בהתפרצות זעם על דובר משטרת ישראל.
חברת הכנסת טלי גוטליב לא מבינה למה הערבים יורים בכל מה שזז
ראש הממשלה בנימין נתניהו עונה ליאיר לפיד.
חברת הכנסת מירב בן ארי מאבדת את הטלפון.
נפתלי בנט לא מאבד תקווה ורץ קדימה.
שמחה רוטמן מדבר על הספר שלו ומרדים את גלעד קריב.
נשיא ארצות הברית בשיעור ריקוד מוזר במיוחד.
המערכת מודה לשלמה מ"החיות של שלמה" > לחצו כאן
מערכת 'החדשות הלא חשובות של השבוע' מזמינה אתכם לשלוח חומרים ישירות ליוסי וכך גם תוכלו לעקוב אחריו ב'סטטוס' - לחצו כאן
קרדיטים >>
- מגיש: יוסי עבדו
- כתיבה: יוסי חיים מימון
- צילום: למי עזוז, אבי לודמיר
- עריכה: ידידיה כהן
0 תגובות