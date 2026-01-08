הפלג הירושלמי שיגר היום (חמישי) הודעה זועמת במיוחד בעקבות הוראת שופטת המחוזי בירושלים תמר בר אשר לשחרר את הנהג שנטל את חייו של יוסף אייזנטל ז"ל, למעצר בית.

מלבד הזעם על עצם שחרורו של הנהג שנטל חיי נער צעיר אך לפני יומיים, הפלג טוען כי השופטת אינה מכירה כלל את הפרטים הטכניים של האירוע.

"זעזוע עמוק מהחלטתה השערורייתית של השופטת תמר בר-אשר לשחרר ממעצר את נהג האוטובוס שהרג את יוסף אייזנטל ז"ל.

שיקול דעתה של השופטת פגום ומעוות מיסודו. מדובר בתיק בו נער בן 14 מצא את מותו, והמסר שיוצא מבית המשפט הוא: "אל תחקרו - תשחררו", כתבו אנשי הפלג.

הם הוסיפו כי "זוהי זילות מוחלטת בחיי אדם, והפקרת דמם של המגזר החרדי כולו".

כאמור, הפלג טוען כי השופטת תמר בר אשר אינה מכירה את התיק בו שפטה בצורה ראויה: "לשם המחשה: בהחלטתה קבעה היום השופטת באופן שרירותי ובניתוק גמור מהמציאות, כי הנהג גרר את יוסף אייזנטל ז"ל כמה עשרות מטרים בלבד. מדובר בשקר מוחלט!", טענו הכותבים.

"ולעובדות: האירוע החל ברחוב ירמיהו - פינת תובל, שם יצא הנהג בנהיגה מטורפת לתוך ההמון כשהוא פוגע באייזנטל ז"ל, ובכמה צעירים נוספים, אחד מהם נתלה על האוטובוס.

בצומת ירמיהו-שרי ישראל הוא דהר שמאלה לרחוב 'שמגר’ (שם הצעיר שנתלה - עף הצידה ויצא מזה בחסדי שמים בשלום) כשהוא גורר איתו משם את אייזנטל ז"ל שתקוע מתחת לאוטובוס את כל רחוב שמגר עד לכיכר בעלז-אוהל יהושע.

שם הוא ממשיך לדהור ופונה ימינה ל'אוהל יהושע' עד שנעצר באגרסיביות על ידי המשטרה לקראת צומת הרחובות - מנחת יצחק קדושת אהרון.

קילומטר וחצי של גרירה, ריטוש, עינויים והריגתו של נער בן 14, פציעה, וסיכון חיי אדם של עשרות בני אדם לאורך כל ציר הדמים - והנהג המטורף הזה משוחרר."