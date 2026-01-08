כיכר השבת
זעם גדול ברחוב החרדי

"דמנו הותר! דין אחד לקפלן ודין אחד לחרדים" | ההודעה הזועמת - והטענה המקוממת של השופטת 

הפלג הירושלמי שיגר היום הודעה זועמת במיוחד לאחר החלטת בית המשפט לשחרר את הנהג שדרס את יוסף אייזנטל ז"ל, למעצר בית | "דין אחד לקפלן - ודין אחר לחרדים", כתבו אנשי הפלג והבהירו: דם החרדים הותר | ההודעה המלאה ששיגרו אנשי הפלג לאחר ההחלטה המקוממת של השופטת בר אשר (חדשות, חרדים) 

19תגובות
הלווית הנער החרדי יוסף אייזנטל ז"ל (צילום: שיא לייב)

הפלג הירושלמי שיגר היום (חמישי) הודעה זועמת במיוחד בעקבות הוראת שופטת המחוזי בירושלים תמר בר אשר לשחרר את הנהג שנטל את חייו של יוסף אייזנטל ז"ל, למעצר בית.

מלבד הזעם על עצם שחרורו של הנהג שנטל חיי נער צעיר אך לפני יומיים, הפלג טוען כי השופטת אינה מכירה כלל את הפרטים הטכניים של האירוע.

"זעזוע עמוק מהחלטתה השערורייתית של השופטת תמר בר-אשר לשחרר ממעצר את נהג האוטובוס שהרג את יוסף אייזנטל ז"ל.

שיקול דעתה של השופטת פגום ומעוות מיסודו. מדובר בתיק בו נער בן 14 מצא את מותו, והמסר שיוצא מבית המשפט הוא: "אל תחקרו - תשחררו", כתבו אנשי הפלג.

הם הוסיפו כי "זוהי זילות מוחלטת בחיי אדם, והפקרת דמם של המגזר החרדי כולו".

כאמור, הפלג טוען כי השופטת תמר בר אשר אינה מכירה את התיק בו שפטה בצורה ראויה: "לשם המחשה: בהחלטתה קבעה היום השופטת באופן שרירותי ובניתוק גמור מהמציאות, כי הנהג גרר את יוסף אייזנטל ז"ל כמה עשרות מטרים בלבד. מדובר בשקר מוחלט!", טענו הכותבים.

"ולעובדות: האירוע החל ברחוב ירמיהו - פינת תובל, שם יצא הנהג בנהיגה מטורפת לתוך ההמון כשהוא פוגע באייזנטל ז"ל, ובכמה צעירים נוספים, אחד מהם נתלה על האוטובוס.

בצומת ירמיהו-שרי ישראל הוא דהר שמאלה לרחוב 'שמגר’ (שם הצעיר שנתלה - עף הצידה ויצא מזה בחסדי שמים בשלום) כשהוא גורר איתו משם את אייזנטל ז"ל שתקוע מתחת לאוטובוס את כל רחוב שמגר עד לכיכר בעלז-אוהל יהושע.

שם הוא ממשיך לדהור ופונה ימינה ל'אוהל יהושע' עד שנעצר באגרסיביות על ידי המשטרה לקראת צומת הרחובות - מנחת יצחק קדושת אהרון.

קילומטר וחצי של גרירה, ריטוש, עינויים והריגתו של נער בן 14, פציעה, וסיכון חיי אדם של עשרות בני אדם לאורך כל ציר הדמים - והנהג המטורף הזה משוחרר."

(צילום: הפלג)

מוקדם יותר דיווחנו כי בית המשפט המחוזי בירושלים החליט באופן מקומם לשחרר למעצר בית את הנהג שהרג את הנער הצעיר יוסף אייזנטל ז"ל, תוך שהוא מעיף מהכביש עשרות נערים שהתקבצו במקום.

השופטת שקיבלה את ערעורו של הנהג, נימקה את החלטתה בכך שהנהג היה תחת סיכון וטרם ברור, האם הוא היה מודע שיוסף אייזנטל ז"ל נתלה על האוטובוס והוא המשיך את הנסיעה בכוונה; "אין מסוכנות בעיניי על הנהג והוא גם משתף פעולה עם החקירה".

"הוא נתן גרסה מלאה", הבהירה שופטת המחוזי תמר בר: "ונתן מענה מלא לשאלות שהוצגו לו, כך שלא מסתבר שהגרסה שהוא נשתן תשונה לנוכח מידע שיגיע לידיעתו מעתה - זה קלוש וספק אם ניתן לומר כי יש חשש מפני שיבוש בהמשך חקירתו".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (98%)

לא (2%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

16
במקום עונש מוות ????????????????????הואב עצר בית בושה
משה
15
את העונש צריכים לקבל שופטי בג"ץ שהתירו את דמנו
גאה להיות משתמט
שכחתם ויצמן לקיסריה אריה למעשיהו? לא השתנה כלום. הגזענות עדיין . להתפלל להי''ת שהקב''ה יעקור הסמול המרושע
בושה למדינה
14
כל המוחים נגד 'גולדקנופף' שהזדעזעו מאמירתו 'טלאי צהוב' שכעת יחזרו בהם ויבקשו סליחה כי זה ממש דומה למה שהיה לפני השואה.
אלי
13
בשביל מעצר עד תום ההליכים צריכים לעמוד בכמה דרישות בחוק ודי ברור שהנהג לא עומד בזה
שטויות
12
לא נכונה לא הרג > רצח רצח מכוון לאומני אנטישמי רצווח בכוונה תחילה פיגוע לאומני אנטישמי וכן גם אם עצבנו אותו היהודים בהפגנה >> זה לא מתיר לרצוח בושה לשופטים ולמשטרע
טרמינולוגיה
11
זה כואב ונשמע לא הגיוני, אבל הנסיבות של האירוע מוכיחות שאין עילה למעצר
אם כל הכבוד
10
הדורס של נשיא בית המשפט עדיין בכלא,דמו סמוק יותר משל ילד חרדי מסתבר
איפה ואיפה
9
מישהו באמת חושב שבקפלן מתנהגים בצורה הזאת?
מיואש למדי
אף גרוע מזה
כן
8
גרר את הצדיק הי"ד עשרות מטרים במקום לבלום בלימת חרום והשופטת אין לי מלבד לזעוק תהילים צ"ד ובסוף הקריאה לזעוק אמן ואמן!
בדמעות
7
אם זה היה קהל ערבי ונהג יהודי, זה היה שונה מאוד.... גזענים....
בנימין
6
הזעם הוא לא רק ברחוב החרדי, אלא בכל הציבור האמוני והשפוי.
יעקב
כנסת הבאה סוגרים עם השמאל
נונו
5
לא רק דמנו דם כל עם ישראל ערבי שממית יהודי סביר להניח שזה פיגוע
צבועים נמאסתם
4
טוב שהציבור החרדי מתחיל להתעורר. איפה הייתם כאשר שוטרים רצחו את הנער אהוביה סנדק הי"ד??? טוב מאוחר מאשר לעולם לא.. צריך להתחיל לעבוד בשיתוף פעולה יחד עם החרד"לים
בעוצמה
3
מה צריך לקרות כדי שרבנים יצחילו להנהיג ולהגיב? איפה הייתם עד עכשיו?
דגכגדכ
2
לא הבנתי משהו הפלג הירושלמי לא מכיר במדינה ובחוקיה על מה הם כועסים בדיוק???
הגיון הקר
1
פיגוע בלי צל צילו של ספק לא היה טיפה איום לחיי הנהג הרי והאמת ברורה!!!!!!!!!¡!!!!!!!!!
שופטי סדום!!!

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר