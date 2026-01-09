( צילום: מתוך הרשתות החברתיות )

דיווחים שמגיעים מאיראן ביממה האחרונה מצביעים על החרפה משמעותית בדיכוי המחאה נגד המשטר, כולל טענות לירי קטלני במפגינים וצעדים נרחבים לניתוק התקשורת במדינה.

לפי עדות שפורסמה בכלי תקשורת המזוהים עם האופוזיציה, יותר מ-50 מפגינים נורו למוות בעיר פארדיס. על פי אותו דיווח, כוחות הביטחון של הרפובליקה האסלאמית הביאו למקום מקלע כבד שהורכב על רכב טויוטה, ולאחר מכן פתחו באש לעבר המפגינים. הדיווח טרם אומת באופן עצמאי, אך אם יאושר – מדובר באחד האירועים הקטלניים ביותר מאז פרוץ גל המחאות הנוכחי. במקביל לדיווחים על ההרוגים, הודיע המשטר האיראני על ניתוק נרחב של האינטרנט ברחבי המדינה, ולפי סוכנות הידיעות AP גם של קווי הטלפון. קבוצת ניטור הרשת NetBlocks מסרה כי מדובר ב"הפסקת אינטרנט ארצית", שמצטרפת לשורת צעדי צנזורה דיגיטליים שמטרתם לפגוע ביכולת המפגינים לתקשר ולהתארגן. נותן גז ודורס את כוחות המשטר: תושב איראני תועד בצעד נועז אריה רוזן | 08.01.26 המחאה, שנמשכת זה היום ה-12, התעצמה אמש עם הפגנות המוניות בטהראן ובערים נוספות, בהן משהד, תבריז, איספהאן וחורמאבאד. לפי דיווחי אתר האופוזיציה איראן אינטרנשיונל, מפגינים הציתו אופנועים של המשטרה, בניין של הטלוויזיה האיראנית באיספהאן, משרדי מושלים ושלטי חוצות, וכן שרפו תמונות של המנהיג העליון עלי חמינאי ושל קודמו רוחאללה ח'ומייני. במהלך ההפגנות נשמעו קריאות "מוות לדיקטטור". בחלק מהערים הניפו מפגינים את דגל איראן מתקופת שלטון השאה, עד המהפכה האסלאמית ב-1979, ובכמה מוקדים דווח גם על הצתת שלטים לזכרו של קאסם סולימאני.

( צילום: מתוך הרשתות החברתיות )

ארגון זכויות האדם Iran Human Rights, הפועל מנורבגיה, דיווח כי מאז תחילת המחאה נהרגו לפחות 45 מפגינים, בהם שמונה קטינים, וכי מאות נוספים נפצעו ויותר מ־2,000 נעצרו. מנגד, הרשויות והתקשורת הממלכתית באיראן טוענות למספר נמוך יותר של הרוגים, הכולל גם אנשי כוחות ביטחון.

המשטר דיווח על שורת אירועי אלימות נגד אנשיו, בהם דקירת שוטר למוות בפרברי טהראן וירי שבו נהרגו אנשי כוחות ביטחון בכמה מחוזות. סוכנויות המזוהות עם השלטון פרסמו תיעודים של פגיעה לכאורה באנשי ביטחון בידי מפגינים.

ההתפתחויות האחרונות מגיעות על רקע קריאה של יורש העצר הגולה, רזא פהלווי, לציבור לצאת לרחובות. במהלך ההפגנות נשמעו קריאות תמיכה בו, ובהן הסיסמה: "זה הקרב האחרון – פהלווי יחזור".

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס אמש למחאה והזהיר את המשטר האיראני מפגיעה במפגינים. לדבריו, אם כוחות הביטחון "יתחילו להרוג אנשים בכוונה", ארה״ב "תגיב בעוצמה". טראמפ פנה גם לעם האיראני ואמר כי עליו "לעמוד על זכותו לחירות".

( צילום: מתוך הרשתות החברתיות )

בישראל עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות באיראן ומקיימים הערכות מצב שוטפות בדרג המדיני והביטחוני. גורמים בישראל מעריכים כי גל המחאות הנוכחי הוא חריג בהיקפו ובפיזורו הגיאוגרפי, אך בשלב זה אינם מזהים סימנים לקריסה מיידית של מנגנוני השלטון.

עם זאת, במערכת הביטחון מביעים חשש מתרחיש של הסלמה לא מתוכננת – בין היתר על רקע מעורבות אפשרית של כוחות משמרות המהפכה בדיכוי ההפגנות, והרטוריקה החריפה מצד ארצות הברית.

בישראל מדגישים את הצורך להימנע מ"מיסקלקולציה", ומעריכים כי נכון לאפשר לארה״ב להוביל את ההתמודדות המדינית עם המשטר האיראני, תוך מעקב ישראלי צמוד אחר ההתפתחויות.

יצוין כי גל המחאות הנוכחי החל במחאה של סוחרים בבזאר הגדול בטהראן, על רקע האינפלציה הגבוהה והפיחות החריף בערך הריאל. לפי נתונים שפורסמו, בעוד שב־2015 עמד שער הדולר על כ-32 אלף ריאל, כיום הוא מתקרב ל־1.4 מיליון ריאל לדולר – נתון שמקשה על אזרחים רבים לרכוש מוצרי יסוד.

למרות ניסיונות הרגעה מצד נשיא איראן מסעוד פזשכיאן, והצהרות בדבר הצורך לנהוג באיפוק כלפי המפגינים, הצעדים האחרונים של ניתוק התקשורת והדיווחים על ירי מעידים על חשש גובר של המשטר מהמשך התרחבות המחאה.