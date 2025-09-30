כיכר השבת
בחצר ביתו נאווה קודש

בענוות חן: כשראש הישיבה סירב לבדוק את ה'חלף' של השוחט לאחר טקס הכפרות | תיעוד

בחצר ביתו נאווה קודש בעיה"ק ירושלים קיים היום ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר, את מנהג הכפרות לקראת יום הכיפורים |כשהציע השוחט, הרב אפרים גרוס, לבדוק את הסכין כמקובל אצל גדולי הדור – דחה זאת ראש הישיבה בענווה אופיינית: "אני סומך על השוחט |לאחר השחיטה, קיים את מצוות כיסוי הדם | צפו בתיעוד (חסידים)

ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר במנהג כפרות (צילום: באדיבות המצלם)

כנהוג בערב יום כיפור, יצא היום ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר, אל חצר ביתו נאווה קודש בעיה"ק ירושלים, למעמד עריכת הכפרות.

במהלך המעמד שחט השוחט המפורסם הרב אפרים גרוס את התרנגול, כשלפני כן הציע לראש הישיבה לבדוק את ה"חלף" (הסכין) לפני השחיטה, כמנהג ידוע אצל אדמו"רים וגדולי תורה. אך ברוב ענוותנותו, דחה ראש הישיבה את ההצעה ואמר בפשטות: "אני סומך על השוחט".

ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר במנהג כפרות (צילום: באדיבות המצלם)

לאחר השחיטה, קיים ראש הישיבה את מצוות "כיסוי הדם בעפר", כשהוא מברך בכוונה יתרה לעיני תלמידיו ומקורביו.

בהמשך המעמד, קיים גם ראש ישיבת "פני מנחם" הגאון רבי דניאל חיים אלתר, רב ביהמ"ד "ארי שבחבורה", את מנהג הכפרות באותה מתכונת.

