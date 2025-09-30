בחצר ביתו נאווה קודש בענוות חן: כשראש הישיבה סירב לבדוק את ה'חלף' של השוחט לאחר טקס הכפרות | תיעוד בחצר ביתו נאווה קודש בעיה"ק ירושלים קיים היום ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר, את מנהג הכפרות לקראת יום הכיפורים |כשהציע השוחט, הרב אפרים גרוס, לבדוק את הסכין כמקובל אצל גדולי הדור – דחה זאת ראש הישיבה בענווה אופיינית: "אני סומך על השוחט |לאחר השחיטה, קיים את מצוות כיסוי הדם | צפו בתיעוד (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 20:11