האדמו"ר ממודז'יץ יצא אמש (שני) לעת ערב יחד עם קהל חסידיו לאמירת ה'תשליך' כנהוג, בפינת החי הנמצא בפאתי העיר בני ברק, האדמו"ר אמר כל סדר התשליך סמוך ונראה לבריכת המים, בסיום האמירה פצח האדמו"ר בשירה, ואחר האציל ברכתו לכלל החסידים שיזכו ל'גמר חתימה טובה' (חסידים)
האדמו"ר ממודז'יץ יצא אמש (שני) לעת ערב יחד עם קהל חסידיו לאמירת ה'תשליך' כנהוג, בפינת החי הנמצא בפאתי העיר בני ברק, האדמו"ר אמר כל סדר התשליך סמוך ונראה לבריכת המים, בסיום האמירה פצח האדמו"ר בשירה, ואחר האציל ברכתו לכלל החסידים שיזכו ל'גמר חתימה טובה' (חסידים)
לקראת שמחת בר המצווה לבנו משה יהושע הגר, הצאצא הראשון של הרה"ק בעל ה'ישועות משה', הנושא את שמו הקדוש המקורי – משה יהושע בן חיים מאיר, הגיע הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד ויז'ניץ, אל מעונו של הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, לקבל את ברכת קודשו, ולברך ולהתברך בברכת השנים | הגה"צ קידם את פני האורח רום המעלה, והתעניין בשלומו של אביו הגדול, האדמו"ר מויז'ניץ | בסיום הביקור העניק הגה"צ דרשה לחתן המצוות.
צפו בתיעוד (חסידים).
בישיבה קטנה 'יטב לב' סאטמר בירושלים נערך מעמד סיום מסכת גיטין בשילוב חלוקת תעודות ופרסים למצטיינים | בסיום המעמד פצחו הבחורים בריקודי שמחה עם הריקוד המסורתי של הרה"ק ר' אלימלך מליזענסק זי"ע, לאות אחדות והתלהבות בעבודת ה' | צפו בתיעוד שמגיש הצלם שמואל דריי (חסידים - עולם הישיבות)
אלפי חסידים ואנשי מעשה התקבצו יחדיו בימי הדין לשהות בצילו של האדמו"ר הגה"צ רבי יצחק מאיר מורגנשטרן | מתחם ענק הושכר במיוחד לתפילות ולעריכת הטישים | שלומי טריכטר מגיש תיעוד מרגעי אש קודש מתחת לטליתו של המקובל, בסיום תפילת מנחה של ראש השנה, שעה ארוכה לאחר צאת החג לפי זמן ר"ת (חסידים)
האדמו"ר המשפיע ממבקשי אמונה, הנוהג לנדוד מדי שבת מעיר לעיר כדי לחזק את רוחם ולעורר לבבות יהודים לאביהם שבשמים ע"י הרעפת טללי תחייה ממיטב אוצרו הטוב, בחר לערוך את השבת הראשונה של שנת תשפ"ו בשכונת ברכפלד במודיעין עילית | במהלך השבת, הוא חיזק את תושבי המקום בדברי אמונה וביטחון, והרעיף עליהם מדברי תורתו - תורת החסידות (חסידים)
האדמו"ר מסאסוב מסר אמש (ראשון), דרשת שבת שובה בהיכל בית מדרשו בבני ברק | בדרשתו, הרחיב האדמו"ר בנעימות בדברי אגדה והלכה, כהכנה לימי החגים הבאים עלינו לטובה: יום הכיפורים וחג הסוכות | דרשת שבת שובה, הנמסרת בדרך כלל בין ראש השנה ליום הכיפורים, מוקדשת כולה לנושאי תשובה, התעוררות רוחנית והתחזקות לקראת יום הדין והימים הטובים שבפתח (חסידים)
מאות חסידי סאדיגורה התאספו אתמול לעת ערב למעמד אמירת "תשליך", בראשות האדמו"ר, שהתקיים בהיכל הטישים במרכז החסידות בבני ברק | אל המקום הובא בריכת דגים חיים במיוחד | במעמד שימש כש"ץ הרה"ג ר' זאב צלר, ראש הכולל של החסידות בירושלים | עם סיום התפילה והאמירות המקובלות, ניער האדמו"ר את שולי בגדיו ליד בריכת הדגים, כסמל להשלכת החטאים, וערך טיש לחיים | שוקי לרר מגיש תיעוד (חסידים)
במלאות ימי השלושים להסתלקותו לשמי מרום של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל, נערכה בליל שישי האחרון – מוצאי צום גדליה, עצרת מספד והתעוררות בהיכל בית מדרשו בעיה"ק ירושלים| בעצרת נשאו דברים, בנו מ"מ האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט, ועוד רבנים ומשפיעים שזכו להסתובב בחצרו ולהנות מבאר מים החיים בחיים חיותו עלי אדמות (חסידים)
במעמד נשגב ומעורר לבבות, הגיע אמש (מוצאי שבת שובה) הגה"צ גאב"ד מאקאווא, לאמירת סליחות ב"מערת המכפלה" שבעיר האבות חברון, לעורר זכות אבות לקראת ימי הדין הבאים עלינו לטובה | מסביבות של הגאב"ד התקבצו המוני חסידים ומעריצים מכל רחבי הארץ, שבאו לשפוך שיח ולהעתיר בתפילה יחד עם הצדיק במקום הקדוש, בו טמונים אבות האומה – אברהם, יצחק ויעקב ע"ה (חסידים)
קהל רב השתתף בשמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר מאשלג, חתן המצוות בן לחתנו הרה"צ רבי חנוך חיים שיף, מליזענסק בני ברק |במהלך השמחה נשא דברים הגאון רבי יהושע פינק, דומ"ץ דחסידי בעלזא בבני ברק | יהודה פרקוביץ מגיש תיעוד משמחת בר המצווה שנערכה בבית המדרש של החסידות בבני ברק (חסידים)
כמדי שנה, גם השנה חגגו חסידי לעלוב את ימי ראש השנה בעיה"ק ירושלים, כשלצורך כך הושכרו מראש אולמי 'בית ישראל' לתפילות ולעריכת הטישים בראשות האדמו"ר | בחסידות נערכו מראש לקליטת מאות החסידים כולל מתחם נפרד לילדים | צפו בתיעוד מצאת החג (חסידים)
מתוך התרגשות שיא, אלפי חסידי באבוב 45 באו לחנוך במעמד ההיסטורי את חנוכת בית המדרש החדש של החסידות במרכז בורו פארק, רגעים אחדים לפני כניסת ראש השנה תשפ"ו | צפו בתיעוד ענק מהמעמד האדיר שריגש את כל החסידים בראשות האדמו"ר וראשי החסידות (חסידים)
בדברים שנשא הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד ויז'ניץ, בסעודה שלישית, נשא נאום חריף בשליחות אביו, האדמו"ר מויז'ניץ נגד גזירת הגיוס, וחשף את מטרתם האמיתית של יוזמי הגזירה לשנות את פני החרדים מבחינה רוחנית | הדברים המלאים (חסידים)
חסידי ואוהדי חצה"ק מעז'בוז זכו לשהות בימי ראש השנה בצילו של האדמו"ר בעיה"ק ירושלים כמאמר המשנה במסכת כתובות: 'הַכֹּל מַעֲלִין לִירוּשָׁלַיִם' | בצאת החג זכו החסידים להתברך מהאדמו"ר בסיום טיש נעילת החג המרומם (חסידים)
לקראת ימי הדין, הגיעו עשרות אברכי כולל "דעת משה" מירושלים להתברך מהאדמו"ר מתולדות משה | במהלך הביקור נשא האדמו"ר דברי חיזוק והתעוררות על חשיבות הלימוד והתפילה בתקופה זו | עם סיום הביקור פצח הרבי בשירה מרגשת ובהמשך חילק לכל אחד מהאברכים צנצנת של דבש מיוחדת ומבורכת, לברכה לשנה טובה ומתוקה | האברכים יצאו מהביקור עם תחושה של התרוממות רוח, כשהם מצוידים בצנצנת דבש לשנה החדשה (חסידים)
0 תגובות