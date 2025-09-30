כיכר השבת
בראשות האדמו"ר

חסידי מודז'יץ הותירו את עוונותיהם ב'פינת החי': צפו בתיעוד ממעמד התשליך המרומם

האדמו"ר ממודז'יץ יצא אמש (שני) לעת ערב יחד עם קהל חסידיו לאמירת ה'תשליך' כנהוג, בפינת החי הנמצא בפאתי העיר בני ברק, האדמו"ר אמר כל סדר התשליך סמוך ונראה לבריכת המים, בסיום האמירה פצח האדמו"ר בשירה, ואחר האציל ברכתו לכלל החסידים שיזכו ל'גמר חתימה טובה' (חסידים)

האדמו"ר ממודז'יץ במעמד תשליך (צילום: שוקי לרר)
