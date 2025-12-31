תוכנית האקטואליה "דבר ראשון" עם משה מנס נפתחה הערב בסדרת כותרות שלא עשו הנחות לממסד, לשרלטנים ובטח לא לצביעות. מנס פתח במבזק חדשותי מושחז, עבר לראיון מחזק עם ד"ר חנה קטן, וקינח בניתוח אסטרטגי על המתרחש בסמטאות טהראן עם המומחה דוד מותאי.

הכותרות שעשו את היום: בין בלוף בבני ברק לאתר פסיכולוגי

התוכנית נפתחת במעצרו של ה"נטורופת" מבני ברק שמכר אבקות פלא נגד חצבת: "מעבדה שנראית כמו שילוב בין חנות תבלינים לסרט אימה. האיש ארז אוויר בקפסולות ומכר אותו כאילו הוא חכם יותר מהמדע". משם עבר מנס לתקוף את הצביעות ברשת כלפי הטיפול היהודי: "כשאתם תוקפים את ה-CBT היהודי עם איורים מגמתיים, אבל מהללים 'פסיכולוגיה בודהיסטית' כשיטה קלינית – אל תספרו לי שאתם דואגים למטופל החרדי. בודהה זה אקדמי, אבל תניא זה שרלטנות?".

את המבזק חתם מנס עם "התשובה הציונית לאנטישמיות": נתוני הלמ"ס לסוף 2025. "עשרה מיליון ומאתיים אלף ישראלים. בזמן שאירופה שוקעת, אצלנו הנשים החרדיות והדתיות שומרות על ממוצע של כמעט שלושה ילדים לאישה. אנחנו לא רק שורדים, אנחנו מתרבים".

ראיון ראשון: ד"ר חנה קטן על "הלידה שבה רק האמא בוכה"

באולפן התארחה ד"ר חנה קטן לשיחה חשופה על אחד הנושאים המושתקים ביותר: לידות שקטות. "זו לידה שבה התינוק לא בוכה – האמא בוכה", אמרה קטן, ששיתפה גם באובדן האישי שחוותה.

ד"ר קטן הציגה את המיזם החדשני של "יד שרה" בירושלים – בית החלמה ייעודי לנשים לאחר אובדן יילוד, מקום שמעניק מרגוע לנפש ולגוף לפני החזרה לשגרה המכאיבה. היא גם לא חסכה בביקורת על תעשיית ה"סגולות הרפואיות" וקראה לרווקות המבוגרות במגזר: "אל תחכו לרגע שבו יהיה מאוחר מדי. שימור פוריות הוא 'לא תעמוד על דם רעך' של עצמך".

ראיון שני: דוד מותאי – האם איראן בדרך להפיכה?

לקראת סיום, צלל מנס למזרח התיכון הבוער. המומחה לאיראן, דוד מותאי, צינן את ההתלהבות מהסרטונים הוויראליים של המפגינים בטהראן. "זו מחאה כלכלית של סוחרים, לא מהפכה פוליטית", הסביר.

לדברי מותאי, למרות שהכלכלה האיראנית התרסקה והמטבע איבד כל ערך, המשטר עדיין מחזיק את העם בגרון. "עשרה אחוזים שולטים בתשעים אחוזים בכוח הזרוע והפחד. מי שיוצא נגד השלטון – נעלם. בלי עזרה חיצונית משמעותית, הבזאר בטהראן אולי יכאב לחמינאי בכיס, אבל לא יפיל לו את הכתר".