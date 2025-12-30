במה שנשמע יותר כמו כתב אישום מאשר ראיון רדיו, עלה לשידור בכיכר FM עו״ד מרדכי ציבין, העוסק בייצוג ישראלים שנעצרו בחו״ל בענייני אינטרפול, וחשף תופעה מדאיגה שהולכת ומתרחבת מתחת לרדאר: הברחת גת מאורגנת לחו״ל באמצעות נערים ונערות חרדים – תוך עצימת עיניים של הרשויות.

״אלה לא עבריינים – אלה צעירים תמימים״

עו״ד ציבין מייצג בהתנדבות צעירה חרדית שנעצרה בפראג לאחר שהוברח עמה גת, אך לדבריו מדובר בדפוס חוזר. ״הנתפסים הם כמעט תמיד משכבות סוציו־אקונומיות נמוכות״, הסביר, ״אנשים שלא עברו עבירה בחיים שלהם, אפילו לא רמזור אדום״.

לדבריו, הפנייה אליהם נעשית בצורה שיטתית: הבטחה לכסף קל, סכומים של אלפי שקלים לנסיעה אחת, שכנוע שהדבר חוקי בישראל ולכן גם בחו״ל, והבטחה נוספת – ״אם תיתפסו, בית חב״ד יעזור לכם״.

כסף קל, טיסה ראשונה – ומלכודת

רבים מהצעירים, כך תיאר, טסים לחו״ל לראשונה בחייהם. ״זו אטרקציה״, אמר, ״טיול ראשון, קצת כסף, והכול עטוף בתחושה שזה בסדר״.

אלא שבפועל, המציאות שונה לחלוטין. בצרפת, לדוגמה, הענישה חמורה במיוחד, וצעירים ישראלים נשלחים למאסר. במדינות אחרות באירופה, המעצר עשוי להימשך חודשים ארוכים עד לקבלת תוצאות מעבדה, שבסופן מגיע גירוש והרחקה מהאיחוד האירופי לשנים.

״ואף אחד לא לומד מזה״, הוסיף ציבין, ״התופעה רק הולכת וגדלה״.

הפרצה בנתב״ג: ״זה כבר לא רק פלילי״

אחד החלקים החמורים ביותר בדבריו של ציבין נגע להיבט הביטחוני. לדבריו, שיטות ההברחה כוללות ניצול של נהלי הביטחון בשדות התעופה: שימוש בעגלות קטנות עם מדבקות ביטחון, החלפת המזוודות, והעברת מטען גדול לצ׳ק-אין – בלי התערבות אפקטיבית.

״זה חור ביטחוני״, קבע, ״אם אפשר להבריח גת – אפשר להבריח גם דברים אחרים״.

״המשטרה ידעה – ולא פעלה״

ציבין טען כי במשך כארבעה חודשים העביר למשטרה מידע מדויק: מי נוסע, מתי, לאן, ואפילו באילו טיסות. לדבריו, לא ביקש מעצרים, אלא פעולה מינימלית בשטח – פנייה לנוסעים, בדיקה, מניעה מראש.

״שום דבר לא נעשה״, אמר, ״ובסוף פשוט חסמו אותי״.

גם גופים נוספים, לטענתו, לא פעלו: לא המשטרה, לא המכס, ולא משרד החקלאות – למרות שהוצאת סחורה חקלאית ללא אישור היא עבירה.

מהגת – למדרון חלקלק

מעבר לנזק האישי והביטחוני, הזהיר ציבין מפני ההשלכות הרחבות יותר. ״היום זה גת״, אמר, ״מחר זה סמים קשים״.

לדבריו, צעיר שמצליח פעם אחת ולא נתפס, מפתח תחושת ביטחון כוזבת. הכמויות גדלות, הסיכון עולה, והמעבר לעבירות חמורות יותר נעשה קל ומהיר.

פתרון פשוט – שלא מיושם

ציבין הציג פתרון שלדבריו יכול לצמצם משמעותית את התופעה: חקיקה שתגדיר הברחת גת מישראל למדינות שבהן הדבר אסור – כעבירה פלילית כבר בשלב היציאה מהארץ.

״זה פתרון פשוט והגיוני״, אמר, ״אבל אף אחד לא מקדם אותו״.

הראיון שודר ב״כיכר FM״ בהגשת אלי גוטהלף. הפקה: נריה סעדיה