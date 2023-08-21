עו״ד מרדכי ציבין שמייצג את הנערה החרדית שנעצרה בפראג מסביר בכיכר FM כיצד נערים ונערות משכבות מוחלשות נשלחים להבריח גת לחו״ל, איך הרשויות מקבלות מידע מוקדם ולא פועלות, ולמה לדבריו מדובר לא רק בעבירה פלילית – אלא בפרצה ביטחונית חמורה בלב נתב״ג • האזינו (כיכר FM)
יעקב יוסף גרינוולד, אסיר יפן לשעבר, התארס הערב בבני ברק. באירוע השתתפו רבנים וכן עורכי דין שפעלו לשחרורו. בנוסף, גם יואל גולדשטיין, חברו שנעצר יחד איתו ביפן ומתחתן בעוד כחודש, השתתף באירוע והזמין את עו"ד והרבנים לחתונתו. צפו בתיעוד (חרדים)
"בזמן שאני נתקל בישראלי בן 26, שמכר קילו וחצי מריחואנה במדינת עולם שלישי ונאלץ להמתין חודשים ארוכים לתחילת המשפט, בעודו כלוא בתא צפוף עם עוד עשרים רוצחים שרובם אנטישמיים, אני חייב לעזור לו" * בעקבות חג החרות, עו"ד מרדכי ציבין במאמר מיוחד: כך הפכתי לפודה שבויים