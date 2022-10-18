עו״ד מרדכי ציבין שמייצג את הנערה החרדית שנעצרה בפראג מסביר בכיכר FM כיצד נערים ונערות משכבות מוחלשות נשלחים להבריח גת לחו״ל, איך הרשויות מקבלות מידע מוקדם ולא פועלות, ולמה לדבריו מדובר לא רק בעבירה פלילית – אלא בפרצה ביטחונית חמורה בלב נתב״ג • האזינו (כיכר FM)
החרפה ביחסים בין המגזר החרדי והדתי לאומי בעיר אלעד: הלילה
(שני) צפויים להתכנס בעיר עשרות תושבים לכינוס שנועד לפתוח שורה של אירועי מחאה נגד פתיחת אולפנה דתית לאומית סמוך לבתי משפחות חרדיות בעיר. "כולנו נאלץ חלילה להיתקל במראות בעייתים" אמר תושב האיזור בשיחה ל'כיכר השבת' (חדשות, חרדים)
המהומה בעיר מודיעין עילית על רקע הכוונה לפתוח את מוסד לנושרות בעיר, מגיעה לשיא: לפני שבועות אחדים פרצו אברכים למבנה המיועד והוציאו מתוכו ציוד. רק השבוע הם נעצרו. מנהלת המוסד התלוננה למשטרה: "קיבלתי איומים לרצח". האם רבי ניסים קרליץ תומך בהקמת המוסד? (חרדים)
מי אתה אהרן רמתי, שמנהל, לכאורה, כת הפוגעת בבנות חרדיות? מדוע רמתי, עד לא מכבר אברך חרדי נורמטיבי, החליט לפתע להקדיש את רוב זמנו לשיטת חינוך ייחודית שהמציא במו ידיו? ● אחרי החשיפה אמש ב"כיכר השבת": פרופיל ראשוני על האיש המסתורי ● וגם: פסק בית-הדין ● בלעדי (חרדים)