הגר"י זילברשטיין בפתיחת כולל נץ ( צילום: מכון שיח יצחק )

אהבת ישראל של הגאון רבי יצחק זילברשטיין, רבה של שכונת 'רמת אלחנן' בבני ברק, היא מן המפורסמות ומן הידועות.

כבר עשרות שנים, שמדי יום ביומו מקבל הרב עשרות אנשים הבאים לשפוך את צרותיהם ולהתייעץ ולהתברך ממאור פניו הידוע של הרב, שמשתתף בצערם ומוציאם מאפילה לאורה בכוחו הגדול. ובכל זאת, אם תהינו לעצמינו עד היכן הדברים מגיעים, יבוא הסיפור הבא וימחיש לנו. אתמול יום ג' (צום עשרה בטבת), נשא הגר"י דברים קצרים קודם תפילת מנחה בהיכל כולל 'בית דוד' בחולון בפני עשרות האברכים, כאשר בדבריו הפתיע את תלמידיו, ואמר: "לחברי היקרים והאהובים, יש לי בקשה: יש לנו בכולל אח יקר מאד, אח שלנו, מהיקרים שבחבורה שבכולל, והוא סובל מאד, יש לו בת, מסתמא חשובה כמוהו, ואין שידוכים..., אני חושב שהיום נבקש מכולם להגיד שלושה פרקי תהילים".

דברי הג"י זילברשטיין ( צילום: מכון שיח יצחק ) Your browser does not support the audio element.

"ואני רוצה עוד דבר להגיד, אם אחד מאיתנו ימצא שידוך, אני יתן לו אלף שקל! קודם כל נתפלל עבורו, הוא אח שלנו, והסבל הוא גדול מאד, הבת מתבגרת מיום ליום, והוא הרי תלמיד חכם גדול. אז אני רוצה להגיד, אם אחד מאיתנו ימצא שידוך, אז חוץ מדמי שדכנות שיקבל מהמחותנים, הוא יקבל ממני באופן אישי אלף שקל".

הרב זילברשטיין הוסיף: "נגיד כעת פרק 'אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי', זה העזר שלנו, זה לא הפקר פה אצלינו, מאין יבוא עזרי, זה כואב לנו. אז אני שוב פעם חוזר ואומר, אם אחד מאיתנו ששומע את הדרשה שלי כעת, ימצא שידוך, חוץ מדמי שדכנות, אני בעזר ה' אתן אלף שקל נוספים. אני רוצה להשתתף, אבל צריכים למצוא, אחרי התפילה נגיד תהילים, ואני בלי נדר אתן אלף שקל למי שיזכה במצוה הגדולה הזו למצוא את החתן שלה, והקב"ה יעזור לנו מהר".

דבריו המרגשים של הרב זילברשטיין, מעידים עד כמה תופעת הבחורים והבחורות המבוגרים כואבת ונמצאת במעמקי ליבו, עד כדי כך שיצא מגדרו לתת מכיסו הפרטי סכום מכובד לאחד מתלמידיו אברכי הכולל 'בית דוד' בחולון שיזכה להיות השדכן, והכל בכדי לדרבן את האברכים לנסות ולהציע שידוכים.

כזכור, בשנים האחרונות הרב זילברשטיין מעורר רבות בנושא כאוב זה של המתבגרים, ואף במסיבת חנוכה שנערכה לאברכי כולל 'בית דוד' בשנה שעברה, התייחס לכך הגר"י במשאו, ואמר: "את אחיי אנוכי מבקש, ישנם אברכים בכולל שלהם בנים או בנות מבוגרות הממתינות לזיווג, ולצערנו זה גם צרת כלל ישראל, אחת הבעיות הקשות ביותר בזמננו, זה הזיווגים. ואני רוצה לבקש, מלבד מה שצריך להתפלל אחד על השני, וכל המתפלל על חבירו הוא נענה תחילה, צריך גם לעשות השתדלות בפועל"...

במשאו במסיבת החנוכה בשנה שעברה, המשיך הגר"י ואמר: "כל אברך שמכיר אברך בכולל שלו, או שכן או מכר, שיש לו ילדים מבוגרים, שיעשה כל מאמץ לחשוב על שידוך, להציע, לברר עבורו, זה גמילות חסד נוראית שאי אפשר לתאר אותה, וכל אחד כזה הוא שותף בסוף לבניית בית בישראל, ולהביא אורה ושמחה למשפחות שכל כך משתוקקים ומחכים לרגעים האלה".

דבריו המרגשים של הרב עוררו בזמנו הדים נרחבים רבים בציבור כולו, עד כמה גדולה חובתנו לשאת בסבלם של האחרים, ולנסות להשתדל בהצעת שידוכים. דברים אלו מצטרפים להבטחתו של הרב השבוע, לתת סכום כסף גדול לאברך מהכולל שיזכה להיות שדכן לבתו המבוגרת של אחד מאברכי הכולל.