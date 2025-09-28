השחקנית רינת גבאי, העניקה בסוף השבוע ראיון לתקשורת וסיפרה על הקשר לדת וליהדות.

בשיחה עם העיתונאית סמדר שיר ב'ידיעות אחרונות' היא סיפרה על החיבור שלה לרבי נחמן מברסלב: "אני מאוד מחוברת לרבנו, כבר שלוש שנים לא הייתי אצלו, בשבוע שעבר טסתי לאומן עד אחרי ראש השנה".

לדבריה: "זו חוויה שאין לתאר, כל העיר מתעטפת בטליתות ובשופרות, חגיגה גדולה של קדושה, בדרך כלל אני פוגשת ברחוב חברים ותיקים - הזמרים 'עקיבא', נתן גושן, משה פרץ ועוד... וכשאני מגיעה לשם אני פשוט משחררת, זאת קרחנה, לצד הנחל אני קוראת את הספרים של רבי נחמן. לפעמים אני עולה למיניבוס ונוסעת לציון 'הבעל שם טוב' במז'יבוז".

על ראש השנה באומן היא סיפרה: "כולם שומרים על דרך ארץ והכל מסודר למופת, בחג נשים לא מתקרבות לאזור של הגברים, יש לנו פינה מאחורי הציון, תחת כיפת השמיים ואני מתפללת עם הרבנית מרים הרוש הצדקת, אחרי ראש השנה כבדרך פלא כל אומן מתרוקנת, בתום צום גדליה הציון פתוח לעוד שבוע ויש לנו את הזמן שלנו בסבבה. בכל פעם אצל הרבי אני מתרגשת מחדש".

בהמשך דבריה סיפרה על קשר אישי שיש לה עם משפחת קוק המעטירה מטבריה: "אני מאוד מחוברת למשפחה הזאת ובתקופה שהיה לי קשוח התארחתי אצלם בשבתות".

על תהליך ההתחזקות בדת היא סיפרה: "הכל התחיל כשילדתי את שירי, בתי הבכורה - אחרי הרבה הפלות נסעתי לרבי נחמן, כשחזרתי נקלטתי, הפכתי לאמא וקיבלתי על עצמי לשמור שבת, כשקיבלתי עליי את המצווה, לא ידעתי עד כמה קשוח זה יהיה במקצוע שלנו, נאלצתי לוותר על כמה וכמה תפקידים, בשבתות הכל נעצר, השבת שמרה עליי".

לסיום אמרה: "בתפילות אני שמה כיסוי ראש כובע. אני שומרת נגיעה. בהתבודדות שלי אני משוחחת עם אלוקים, מתפללת למעני ולמען כלל ישראל, למשה רבנו הייתה חסרה רק תפילה אחת כדי להיכנס לישראל ומאז המלחמה לא חסר על מה להתפלל".