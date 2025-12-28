כיכר השבת
ממשיך להתקרב לדת

"לא אעבוד לעולם בשבת" | ההצהרה המרגשת של השחקן הישראלי המוכר

השחקן הישראלי בר ברימר, התראיין בסוף השבוע וסיפר על ההתקרבות שלו לדת שהתחילה עוד בימי הקורונה: "אני ואחים שלי שומרים שבת, אני מתפלל בוקר וצהריים, כל פעם לוקח על עצמי עוד משהו" (ציצית)

בר ברימר (צילום: מתוך אינסטגרם)

השחקן הישראלי בר ברימר, העניק בסוף השבוע ריאיון עומק לתקשורת, שם הוא סיפר על הקשר העמוק שלו לדת וליהדות.

בראיון לאפרת וכטל ב'מאקו' הוא סיפר: "היום אני מגדיר את עצמי בן אדם דתי - אני לומד המון תורה, המשפחה שלי מאוד התחזקה".

"זה התחיל מהקורונה", שיתף ברימר: "אני ואחים שלי שומרים שבת, אני מתפלל בוקר וצהריים, כל פעם לוקח על עצמי עוד משהו, מתפלל על הלחם, עושה ברכת המזון. אני לא אעבוד בשבת לעולם".

על הקשר לדת של בת זוגו הזמרת אגם בוחבוט הוא סיפר: ​"המזל שלי שהיא בחורה מאוד מאמינה, ההורים שלה שומרי שבת, אבא שלה מסורתי והיא מאוד בעניין של שמירת מצוות".

בר ברימר בכותל (צילום: ארכיון כיכר השבת)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בציצית:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר