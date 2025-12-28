"לא אעבוד לעולם בשבת" | ההצהרה המרגשת של השחקן הישראלי המוכר

השחקן הישראלי בר ברימר, העניק בסוף השבוע ריאיון עומק לתקשורת, שם הוא סיפר על הקשר העמוק שלו לדת וליהדות.

בראיון לאפרת וכטל ב'מאקו' הוא סיפר: "היום אני מגדיר את עצמי בן אדם דתי - אני לומד המון תורה, המשפחה שלי מאוד התחזקה".

"זה התחיל מהקורונה", שיתף ברימר: "אני ואחים שלי שומרים שבת, אני מתפלל בוקר וצהריים, כל פעם לוקח על עצמי עוד משהו, מתפלל על הלחם, עושה ברכת המזון. אני לא אעבוד בשבת לעולם".

על הקשר לדת של בת זוגו הזמרת אגם בוחבוט הוא סיפר: ​"המזל שלי שהיא בחורה מאוד מאמינה, ההורים שלה שומרי שבת, אבא שלה מסורתי והיא מאוד בעניין של שמירת מצוות".