הזמר בן אל תבורי, המקורב לדת ולמסורת, חשף בסוף השבוע, כי הוא נצר למשפחת רבי חיים יוסף דוד אזולאי 'החיד"א'.

בראיון שהעניק למושיקו שטרן ב'רדיוס 100FM', הוא סיפר: "נסעתי השבוע להתפלל בציון של 'החיד"א' הקדוש שהוא היה סבא רבא רבא שלי מצד אמא שלי".

בריאיון שהעניק בעבר לעיתונאי גיל משעלי במגזין 'מאקו' הוא סיפר על החיבור לדת וליהדות: "אני מתחזק מאוד בדת, אבל עם עצמי, לא בשביל אף אחד אחר. יום אחד ראיתי בטיקטוק משהו על איזה חייל שניצל במלחמה בזכות הציצית, לא זוכר בדיוק את הסיפור ואמרתי: 'אני רוצה ציצית' - אני מרגיש שאין מי שיגן עליי, אז לפחות אולי זה יגן עליי".

לאחרונה נחשף ב'כיכר השבת' תיעוד של בן אל תבורי בברכה והתייעצות אצל המקובל הגאון הרב דב קוק בטבריה.