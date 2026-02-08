כיכר השבת
"סבא רבה מצד אמא"

הזמר והיוצר בן אל תבורי חשף בריאיון: "זה הצדיק הגדול שאני צאצא שלו"

"נסעתי השבוע להתפלל בציון של 'החיד"א' הקדוש שהוא היה סבא רבא רבא שלי מצד אמא שלי", כך חשף הזמר שמתקרב לאחרונה לדת בן אל תבורי (ברנז'ה, יהדות)

בן אל תבורי במעונו של הרב דב קוק | ארכיון

הזמר בן אל תבורי, המקורב לדת ולמסורת, חשף בסוף השבוע, כי הוא נצר למשפחת רבי חיים יוסף דוד אזולאי 'החיד"א'.

בראיון שהעניק למושיקו שטרן ב'רדיוס 100FM', הוא סיפר: "נסעתי השבוע להתפלל בציון של 'החיד"א' הקדוש שהוא היה סבא רבא רבא שלי מצד אמא שלי".

בריאיון שהעניק בעבר לעיתונאי גיל משעלי במגזין 'מאקו' הוא סיפר על החיבור לדת וליהדות: "אני מתחזק מאוד בדת, אבל עם עצמי, לא בשביל אף אחד אחר. יום אחד ראיתי בטיקטוק משהו על איזה חייל שניצל במלחמה בזכות הציצית, לא זוכר בדיוק את הסיפור ואמרתי: 'אני רוצה ציצית' - אני מרגיש שאין מי שיגן עליי, אז לפחות אולי זה יגן עליי".

לאחרונה נחשף ב'כיכר השבת' תיעוד של בן אל תבורי בברכה והתייעצות אצל המקובל הגאון הרב דב קוק בטבריה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (72%)

לא (28%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בציצית:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר