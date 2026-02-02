הבן, דוד קורא בתורה

יו"ר ועדת החוץ והביטחון חבר הכנסת בועז ביסמוט ורעייתו רות, חגגו הבוקר (שני) בר מצווה מרגשת לבנם דוד, בבית הכנסת 'אדמון' בתל אביב, בהשתתפות בני משפחה ואישי ציבור. לאחר האירוע כתב ביסמוט ברשתות החברתיות: "מתרגש עד דמעות וגאה עד השמיים, בני היקר, דוד, זכה היום לעלות לתורה".

בר המצווה המרגשת

בהמשך דבריו ציטט ביסמוט פסוק מפרשת השבוע: "בשמות י"ט ה' כתוב: 'וּשְׁמַרְתֶּם אֶת בְּרִיתִי וִהְיִיתֶם לִי סְגֻלָּה מִכָּל-הָעַמִּים', פרשת בר המצווה של דוד, פרשת יתרו, פרשה מיוחדת ליוצאי תוניסיה, פרשה שמנחה אותנו כיצד לנהוג - עשרת הדברות".

לסיום כתב: "ברגע הזה אי אפשר שלא לחשוב על סבא וסבתא, שמלמעלה מתבוננים בגאווה גדולה, רגע שבו עבר, הווה ועתיד נפגשים סביב ספר התורה, הוכחה חיה לכך שהמסע של עם ישראל נמשך, מדור לדור".