כיכר השבת
"סבא וסבתא מתבוננים בגאווה גדולה" 

"מתרגש עד דמעות": ח"כ ביסמוט חגג בר מצווה לבנו בבית הכנסת בתל אביב

יו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט ורעייתו רות, חגגו הבוקר בר מצווה מרגשת לבנם דוד, בבית הכנסת בתל אביב, בהשתתפות בני משפחה ואישי ציבור | לאחר האירוע כתב ביסמוט ברשתות החברתיות: "מתרגש עד דמעות וגאה עד השמיים, בני היקר, דוד, זכה היום לעלות לתורה" (ברנז'ה)

1תגובות
הבן, דוד קורא בתורה

יו"ר ועדת החוץ והביטחון חבר הכנסת בועז ביסמוט ורעייתו רות, חגגו הבוקר (שני) בר מצווה מרגשת לבנם דוד, בבית הכנסת 'אדמון' בתל אביב, בהשתתפות בני משפחה ואישי ציבור.

לאחר האירוע כתב ביסמוט ברשתות החברתיות: "מתרגש עד דמעות וגאה עד השמיים, בני היקר, דוד, זכה היום לעלות לתורה".

בר המצווה המרגשת

בהמשך דבריו ציטט ביסמוט פסוק מפרשת השבוע: "בשמות י"ט ה' כתוב: 'וּשְׁמַרְתֶּם אֶת בְּרִיתִי וִהְיִיתֶם לִי סְגֻלָּה מִכָּל-הָעַמִּים', פרשת בר המצווה של דוד, פרשת יתרו, פרשה מיוחדת ליוצאי תוניסיה, פרשה שמנחה אותנו כיצד לנהוג - עשרת הדברות".

לסיום כתב: "ברגע הזה אי אפשר שלא לחשוב על סבא וסבתא, שמלמעלה מתבוננים בגאווה גדולה, רגע שבו עבר, הווה ועתיד נפגשים סביב ספר התורה, הוכחה חיה לכך שהמסע של עם ישראל נמשך, מדור לדור".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (88%)

לא (12%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
זה דוד שלי הקורא בתורה איזה יופי!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! באלם!!!!!!!!!!!!!!!!!
ישתבח בורא עולם

אולי גם יעניין אותך:

עוד בציצית:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר