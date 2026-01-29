היועץ הפוליטי המתמחה ברשויות מקומיות, רפי פרלשטיין, נישא אמש (רביעי) לבחירת ליבו, ליבי פרידמן.

האירוע הגדול והמדובר נערך במתחם האירועים גאמוס במעלה אדומים והשתתפו בו ראשי רשויות רבים ובראשם משה ליאון, שמוליק גרינברג ושמעון גולדברג מבית שמש ושי רייכנר ממועצה איזורית נחל שורק.

פרלשטיין התגרש לפני כשנה וחצי ול'כיכר השבת' נודע, כי יש לו בת מהנישואים הראשונים, לרעייתו החדשה יש שני ילדים מנישואיה הקודמים. יצוין כי שבת השבע ברכות, תתקיים בבית חב"ד בבודפשט, לשם יצאו חבריו ובני משפחתו כבר הצהריים.

צפו בתיעוד מהאירוע