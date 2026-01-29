כיכר השבת
בהשתתפות בכירי הרשויות המקומיות: היועץ רפי פרלשטיין התחתן שוב | תיעוד

היועץ הפוליטי רפי פרלשטיין, נישא אמש לבחירת ליבו במתחם האירועים גאמוס במעלה אדומים, בחתונה השתתפו רבנים, ראשי רשויות, בכירים ברשויות המקומיות, לצד אנשי תקשורת וקהל רב | צפו בתיעוד (חדשות חרדים)

תיעוד מהחתונה (צילום: שלומי כהן)

היועץ הפוליטי המתמחה ברשויות מקומיות, רפי פרלשטיין, נישא אמש (רביעי) לבחירת ליבו, ליבי פרידמן.

האירוע הגדול והמדובר נערך במתחם האירועים גאמוס במעלה אדומים והשתתפו בו ראשי רשויות רבים ובראשם משה ליאון, שמוליק גרינברג ושמעון גולדברג מבית שמש ושי רייכנר ממועצה איזורית נחל שורק.

פרלשטיין התגרש לפני כשנה וחצי ול'כיכר השבת' נודע, כי יש לו בת מהנישואים הראשונים, לרעייתו החדשה יש שני ילדים מנישואיה הקודמים. יצוין כי שבת השבע ברכות, תתקיים בבית חב"ד בבודפשט, לשם יצאו חבריו ובני משפחתו כבר הצהריים.

צפו בתיעוד מהאירוע

החתונה של רפי פרלשטיין (צילום: שלומי כהן)
תוכן שאסור לפספס:

