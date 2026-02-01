כיכר השבת
שאף עשן רב

רגעי דרמה בתל אביב: גבר בן 78 חולץ מדירה בוערת; מצבו קשה | תיעוד

גבר בן 78 פונה היום לבית החולים במצב קשה לאחר ששריפה פרצה בדירתו בבניין ברחוב לח"י בתל אביב | צוותי מד"א העניקו לו טיפול ראשוני ופינו אותו לבית החולים איכילוב כשהוא מעורפל הכרה לאחר ששאף עשן רב (בארץ)

זירת השריפה בתל אביב (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

רגעי דרמה נרשמו הערב (ראשון), כאשר לוחמי אש חילצו גבר כבן 78 מדירה בקומה השנייה בבניין ברחוב לח"י בתל אביב. צוות מד"א העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר כשמצבו קשה, לאחר ששאף עשן רב.

חובש מד"א דוד יצחקי: "כבר מהרחוב הסמוך ראינו עשן שחור וסמיך שעולה מאחד הבניינים. חברנו ללוחמי האש שחילצו אלינו גבר בן 78 כשהוא בהכרה מעורפלת, לאחר ששאף עשן רב. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קשה".

מכבאות והצלה נמסר כי סמוך לשעה 22:10 התקבלו מספר קריאות במוקד 102 של מחוז דן על שריפה בדירה ברחוב לח"י בתל אביב. צוותי לוחמי הגיע למקום פרצו את דלת הדירה, חילצו את הדייר וכיבו את מוקד הבעירה. המשיכו בסריקות לשלילת לכודים, שחרור ואוורור עשן. הדייר פונה במצב קשה לבית החולים ולמקום זומן חוקר דליקות לבדיקת נסיבות האירוע.

