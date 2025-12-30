כיכר השבת
בברית המילה

"ה' עֹז לְעַמּוֹ יִתֵּן": זה השם שהידוענית טיטי איינאו בחרה לבנה

הידוענית הישראלית טיטי איינאו ובעלה איש העסקים צחי פרנקל חגגו ברית לבנם השני - ויקרא שמו בישראל: עוז | בפוסט מרגש היא הסבירה את בחירת השם (ציצית)

(צילום: אור גפן)

הידוענית הישראלית טיטי איינאו ובעלה איש העסקים צחי פרנקל חגגו אמש (שני) ברית לבנם השני - ויקרא שמו בישראל: עוז.

"היום הבן שלי נכנס לברית", כתבה הידוענית טיטי איינאו ברשתות החברתיות, "כל חיי הייתי בטוחה שיש לי שם מוכן בלב, למעשה כבר החלטנו על השם ופתאום שהוא נולד, השם שחשבתי לא התאים ממש".

(צילום: לידור חדידה)

"כבר יומיים שהשם עוז מצלצל לי בראש והיום קמתי בידיעה שזה השם!", היא הוסיפה, "יש שמות שהם יותר מצליל, יש שמות שהם כוח, דרך, הגנה וגורל - "ה' עֹז לְעַמּוֹ יִתֵּן; ה' יְבָרֵךְ אֶת־עַמּוֹ בַשָּׁלוֹם", השם שלו לא נבחר, הוא ניתן. ברוך הבא לעולם, עוזי שלי".

בתפקיד הרב היה הגאון הרב אריה לוין מרבני צפון תל אביב.

