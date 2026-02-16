ברית מילה. אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

שגריר ארה"ב בבלגיה ביל וייט פרסם היום (שני) פוסט חריג בחריפותו נגד המדינה המארחת אותו, בעקבות מעצר המוהלים בחודש מאי האחרון, לאחר שהתברר שלא עברו "הכשרה רפואית".

"אנטישמיות היא בלתי מקובלת בכל צורה שהיא ויש לעקור אותה מהשורש מהחברה שלנו", פתח וייט. השגריר בבלגיה הדגיש כי הדברים אותם כתב נאמרו על דעתו של הנשיא טראמפ ובכירי הדיפלומטיה האמריקנית. "הנשיא טראמפ ואני קוראים לכל בלגיה לעשות עבודה טובה הרבה יותר בנושא הזה! לבלגיה, במיוחד עליכם להפסיק עכשיו את ה"תביעה" המגוחכת והאנטישמית של 3 הדמויות הדתיות היהודיות (מוהלים) באנטוורפן!", כתב השגריר. 17 מכוניות מעורבות באחת מתאונות המירוץ הגדולות בהיסטוריה | צפו אריה רוזן | 16:28 כאוס בשדה: נוסע התפרע ושבר עמדות צ'ק אין - מה שנתפס בתיקו הפליל אותו | תיעוד איציק אברהם | 13:55 הוא תיאר כי "הם עושים את מה שאומנו לעשות במשך אלפי שנים. לשר הבריאות הבלגי (הגס רוח מאוד) פרנק ואנברוקה; עליכם לקבוע הוראה חוקית שתאפשר למוהלים דתיים יהודים למלא את חובותיהם כאן בבלגיה", קרא השגריר. "זה נעשה בכל המדינות המתורבתות כהליך חוקי. בלגיה היא מדינה מתורבתת. תפסיקו את ההטרדה הבלתי מקובלת הזו של הקהילה היהודית כאן באנטוורפן ובבלגיה. אנחנו בשנת 2026, אתם צריכים להיכנס למאה ה-21 ולאפשר לאחינו, המשפחות היהודיות בבלגיה, לממש באופן חוקי את חירויות הדת שלהם! פרנק - אל "תחכו שהתיק הזה יסתיים". השגריר המשיך את הדברים הקשים נגד הממלכה: "אמרת לי שזו הטקטיקה הערמומית שלך בפגישה הראשונה שלנו, שבה סירבת ללחוץ את ידי או להצטלם איתי בחדר הישיבות שלך, הקרוי על שם הגברת הראשונה שלנו, אלינור רוזוולט, כי היה ברור שאתה לא אוהב את אמריקה, המדינה שלחמה ובה עשרות אלפי בני אומתנו מתו למען חירותה של בלגיה פעמיים - במלחמת העולם הראשונה ובמלחמת העולם השנייה. פעלו עכשיו! העולם צופה", הזהיר וייט.

"אמריקה סומכת עליכם שתעשו את הדבר הנכון. פרנק, אתם צריכים לעשות את זה עכשיו כדי שהתיק הזה ייגמר! אני נוסע לאנטוורפן בשבוע הבא כדי להיפגש עם המוהלים האלה ומשפחותיהם. פרנק, אתה וקונור רוסו צריכים לבוא איתי! זה מגעיל מה שקרה לאנשים הנפלאים האלה ולמשפחותיהם בגלל חוסר המעש שלך. תודה על תשומת הלב המיידית שלך לעניין זה!".

שורשי הפרשה נעוצים בסדרת פשיטות משטרתיות שהחלו בחודש מאי אשתקד על בתי מוהלים ברובע היהודי באנטוורפן. המשטרה המקומית החרימה ציוד רפואי ודרשה לקבל רשימות של תינוקות שעברו ברית מילה, זאת בחשד להפרת החוק הבלגי המחייב שכל פעולה כירורגית תבוצע אך ורק על ידי רופא מוסמך. החקירה עצמה נפתחה בעקבות תלונה שהגיש "רב" מקומי נגד עמיתיו, בטענה כי השימוש במנהג ה"מציצה בפה" מסכן את בריאות התינוקות, מה שהוביל את הרשויות לבחון מחדש את חוקיות המקצוע כולו.

בקהילה היהודית בבלגיה ובארגונים יהודיים באירופה הביעו חשש כבד מפני תקדים שיביא להוצאת ברית המילה מחוץ לחוק. נציגי הקהילה טוענים כי המוהלים עוברים הכשרה דקדקנית הכוללת היבטים רפואיים וכי המעצרים הם חלק ממגמה רחבה יותר של הגבלת חופש הדת באירופה, הכוללת גם איסורים על שחיטה כשרה. כעת, עם כניסתו של הממשל האמריקני לעובי הקורה, מקווים בקהילה כי הלחץ הדיפלומטי יוביל להסדרת מעמדם של המוהלים בחוק והפסקת ההליכים המשפטיים נגדם.