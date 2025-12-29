כיכר השבת
הפסקת אש?

תיעוד מפחיד: טיל בליסטי מרוסיה נפל סמוך למאפיית המצות של אומן

טיל בליסטי ששוגר מרוסיה נפל בסמוך למאפיית מצות בעיר אומן שבאוקראינה | בתיעוד נראים האופים נמלטים מהמקום | בנס לא היו נפגעים בנפש (חדשות, בעולם)

צפו בתיעוד (צילום: מתוך מצלמות האבטחה)

מצלמות האבטחה במאפיית המצות 'תפארת המצות' בעיר אומן תיעדו ביום שישי האחרון את הרגעים הדרמטיים של נפילת טיל בליסטי ששוגר מ.

הטיל נפל עשרות מטרים ממאפיית המצות ובאומן מציינים כי מדובר בשיגור הראשון לעבר העיר לאחר למעלה משנה שהעיר לא הותקפה על ידי רוסיה.

בזמן התקיפה הרוסית שהו במאפייה עשרות עובדים שנמלטו מהמקום, למאפייה נגרם נזק רב אך בנס לא היו נפגעים בנפש.

בפדרציית הקהילות היהודיות באוקראינה עדכנו כי בשבת האחרונה נשמעו אזעקות בלתי פוסקות בשל המתקפות של רוסיה על אוקראינה.

"בשעות אלה מתקיימת פגישה בין הנשיא טראמפ לנשיא זלנסקי וכולנו מקווים שיצאו ממנה בשורות טובות של שלום ושגשוג וכמובן מתפללים לגאולה האמיתית והשלימה", אמרו בפדרציה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (68%)

לא (32%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר