מצלמות האבטחה במאפיית המצות 'תפארת המצות' בעיר אומן תיעדו ביום שישי האחרון את הרגעים הדרמטיים של נפילת טיל בליסטי ששוגר מרוסיה.

הטיל נפל עשרות מטרים ממאפיית המצות ובאומן מציינים כי מדובר בשיגור הראשון לעבר העיר לאחר למעלה משנה שהעיר לא הותקפה על ידי רוסיה.

בזמן התקיפה הרוסית שהו במאפייה עשרות עובדים שנמלטו מהמקום, למאפייה נגרם נזק רב אך בנס לא היו נפגעים בנפש.

בפדרציית הקהילות היהודיות באוקראינה עדכנו כי בשבת האחרונה נשמעו אזעקות בלתי פוסקות בשל המתקפות של רוסיה על אוקראינה.

"בשעות אלה מתקיימת פגישה בין הנשיא טראמפ לנשיא זלנסקי וכולנו מקווים שיצאו ממנה בשורות טובות של שלום ושגשוג וכמובן מתפללים לגאולה האמיתית והשלימה", אמרו בפדרציה.