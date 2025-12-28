הזמרת והשחקנית מאיה בוסקילה ומתן כהו חגגו בסוף השבוע בר מצווה יהודית מרגשת לבנם - לני.

בפוסט שפרסמה ברשתות החברתיות היא כתבה בהתרגשות: "אני מרגישה שאתמול הרמתי אותו על הידיים, איך הוא בן 13, לא חשבתי שאבכה כל כך הרבה ובטח ההרגשה שזה הדבר שהכי ריגש אותי מכל מה שעברתי בחיי".

"היית כל כך מדוייק", הוסיפה בוסקילה: "רק משפחה וחברים ואהבה אין סופית סביב לני, כשקראת בתורה הרגשתי לחלוטין כמו טווס, גאה בשירה ודיוק מופלא, אני אוהבת עד חוסר נשימה ומקווה שכל חייך תהיה מאושר ומסופק, בעיניי זאת הדרך למצוא כל מה שנפשך חושקת בעתיד".