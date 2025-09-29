ראש אמ"ן האלוף שלומי בינדר החליט להדיח מלשכתו קצין בכיר שיצא לחופשה בחוץ לארץ מבלי לדווח על כך לממונים עליו. כך נחשף הערב (שני) בכאן חדשות.

לפי הדיווח, מדובר בקצין בכיר בדרגת סגן אלוף, ששירת בלשכתו של ראש אמ"ן בינדר. הקצין נסע לחופשה כאמור בחוץ לארץ ולא דיווח על כך למפקדיו, למעשה "נעלם" להם.

כעבור מספר ימים החליט בינדר, כאמור, בצעד משמעותי, להשעות אותו מתפקידו. בצה"ל אישרו את הפרטים לכאן חדשות ומסרו כי הקצין לקח אחריות מלאה על מעשיו.

לפני כחודשיים ביקר ראש הממשלה בנימין נתניהו בבסיס של אגף המודיעין יחד עם ראש אמ״ן אלוף שלומי בינדר. במסגרת הביקור, הוקיר ראש הממשלה את חיילי ומפקדי אגף המודיעין על פעילותם במבצע "עם כלביא" באיראן, ושיבח את תרומתם המכרעת להבאת המודיעין המקדים, תוך שיתוף פעולה רב-ארגוני, שהביא להצלחה היסטורית.

ראש הממשלה בנימין נתניהו: "יש לנו עבודה להשלים - את חיסול החמאס, ויש לנו עבודה להשלים את השבת חטופינו. אנחנו לא מוותרים על זה אפילו לדקה. אלו שני יעדים שלובים זה בזה. אבל בעיקרון מה שהם ראו באיראן: אין ציר. התכנית הזו להשמדת ישראל כרגע ירדה מהפרק".

נתניהו הוסיף ואמר כי "המיקוד של המודיעין שהביאו, האיכות שלו, ההיקף שלו, העומק שלו, פשוט הדהים אותי, ונתן ביטחון עצום לי וגם לחבריי בקבינט. לא כולם היו שותפים למודיעין הזה. זה הישג עצום בממדים היסטוריים. ההישג הזה הושג על ידי העבודה שלכם ושל חבריכם שאינם כאן.

"זה הישג היסטורי. אני לא מכביר מילים ואני גם לא מפריז. עם יכולות מעצמתיות ובעיקר משימתיות. זאת אומרת, זה פשוט פגע כמו חץ שאתה שולח אותו לשם, לקיר ההוא, והוא פוגע בדיוק. וזה חזר על עצמו, וחזר על עצמו וחזר על עצמו. וזה מרכיב עצום - השילוביות הזאת בין הדרג המדיני לדרג הצבאי, ואחר כך השילוב בין המודיעין לחיל האוויר וגם בזרועות אחרות. השילוב הזה הביא לתוצאה".

"זה לא נגמר", הוסיף ראש הממשלה, "אנחנו עדיין שם להשלים את המשימות בציר. יש שם עדיין שתי חי״תים: חמאס והחבורה הזו בדרום, הפראים האלה. גם בהם נטפל. יש לנו בראש ובראשונה לשמר את ההישג של הרחקת שני איומי הבסיס: הגרעין והטילים הבליסטיים, ויהיו עוד איומים חדשים. אבל לאור היכולות שהוכחתם, אין לי ספק שאנחנו יכולים לזה.

"יש לכם חלק עצום בהצלחות עד עכשיו, ואני מאחל לכולנו שתמשיכו לתרום את חלקכם להבטיח את נצח ישראל, ואני רוצה להודות לכם״.