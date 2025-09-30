לקראת השמחה הגדולה רגעים של קדושה: אב"ד ויז'ניץ בביקור הוד בעשרת ימי תשובה אצל זקן רבני ברסלב לקראת שמחת בר המצווה לבנו משה יהושע הגר, הצאצא הראשון של הרה"ק בעל ה'ישועות משה', הנושא את שמו הקדוש המקורי – משה יהושע בן חיים מאיר, הגיע הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד ויז'ניץ, אל מעונו של הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, לקבל את ברכת קודשו, ולברך ולהתברך בברכת השנים | הגה"צ קידם את פני האורח רום המעלה, והתעניין בשלומו של אביו הגדול, האדמו"ר מויז'ניץ | בסיום הביקור העניק הגה"צ דרשה לחתן המצוות. צפו בתיעוד (חסידים).

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 09:04