כמדי שנה בשנה, חגגו חסידי לעלוב את ימי ראש השנה ברוב עם הדרת מלך בעיר הקודש ירושלים, בראשות האדמו"ר. כשלצורך כך הושכרו במיוחד לתפילות ולעריכת השולחנות הטהורים אולמי בית ישראל, שהותאם במיוחד לקליטת מאות החסידים שהגיעו מכל קצוות הארץ.

ההיערכות לחג החלה זמן רב מראש. מלבד האולמות הראשיים, הושכרו גם בניינים סמוכים כדי להכיל את כלל הציבור. לילדי החסידות הוכן מתחם תפילה מיוחד בתלמוד תורה סאטמר הסמוך, וגם שם הוכן אש"ל (אוכל, שתייה ולינה) מלא לרווחתם של מאות החסידים. כל זאת כדי לאפשר לכל חסיד וחסיד להתפלל ולשהות בחג ללא דאגות, וליהנות מאווירה של קדושה והתעלות רוחנית.

בצאת החג ערך האדמו"ר טיש נעילת החג באולם הגדול, כשהוא ממלא אסמיהם של החסידים שבא מברכות ה' תוך שהוא מרחיב בדברות קודש להמשך הכנה רוחנית לקראת הימים הנעלים הבאים לקראתנו לשלום בחודש תשרי.