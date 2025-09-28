כיכר השבת
ב'אולמי בית ישראל': כך חגגו חסידי לעלוב את ימי ראש השנה בצל רבם

כמדי שנה, גם השנה חגגו חסידי לעלוב את ימי ראש השנה בעיה"ק ירושלים, כשלצורך כך הושכרו מראש אולמי 'בית ישראל' לתפילות ולעריכת הטישים בראשות האדמו"ר | בחסידות נערכו מראש לקליטת מאות החסידים כולל מתחם נפרד לילדים | צפו בתיעוד מצאת החג (חסידים)

נעילת החג ראש השנה בחצה"ק לעלוב באולמי 'בית ישראל' (צילום: מ. אדלר )

כמדי שנה בשנה, חגגו חסידי לעלוב את ימי ראש השנה ברוב עם הדרת מלך ב ירושלים, בראשות האדמו"ר. כשלצורך כך הושכרו במיוחד לתפילות ולעריכת השולחנות הטהורים אולמי בית ישראל, שהותאם במיוחד לקליטת מאות החסידים שהגיעו מכל קצוות הארץ.

ההיערכות לחג החלה זמן רב מראש. מלבד האולמות הראשיים, הושכרו גם בניינים סמוכים כדי להכיל את כלל הציבור. לילדי החסידות הוכן מתחם תפילה מיוחד בתלמוד תורה סאטמר הסמוך, וגם שם הוכן אש"ל (אוכל, שתייה ולינה) מלא לרווחתם של מאות החסידים. כל זאת כדי לאפשר לכל חסיד וחסיד להתפלל ולשהות בחג ללא דאגות, וליהנות מאווירה של קדושה והתעלות רוחנית.

בצאת החג ערך האדמו"ר טיש נעילת החג באולם הגדול, כשהוא ממלא אסמיהם של החסידים שבא מברכות ה' תוך שהוא מרחיב בדברות קודש להמשך הכנה רוחנית לקראת הימים הנעלים הבאים לקראתנו לשלום בחודש תשרי.

