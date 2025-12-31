יו״ר ש״ס אריה דרעי הביע הערב (רביעי) בשיחות סגורות בפני מקורביו זעם ואכזבה עמוקה מהשותפים הקואליציוניים, סמוטריץ’, בן גביר והליכוד, נוכח שתיקתם הצורמת על החלטת בג״ץ לעצור את תקציבי החינוך התורני.

"כאילו מדובר בתקציב האקלים וניקוי החופים", התבטא דרעי. הוא הוסיף: "על השותפים להבין באופן ברור: הזהות היהודית היא הבסיס של הממשלה הזו. בלי החינוך של תורת ישראל, גם המאבק על ארץ ישראל לא יצלח".

שתיקתם של רוב שרי הממשלה אחרי החלטת בג"ץ מגיעה ברקע ההיערכות לבחירות שצפויות להתקיים כבר השנה. הסדקים והפערים בתוך הקואליציה מתחילים להתרחב.

מוקדם יותר הערב שוחח דרעי שיחה חריפה עם ראש הממשלה נתניהו בעקבות החלטת בג"ץ. במהלך השיחה, כך נמסר, הביע דרעי בפני נתניהו השוהה בארצות הברית "מחאה חריפה על החלטת בג״ץ שמשמעותה החרבת החינוך החרדי כולו".

דרעי אמר לנתניהו כי "זהו מאבק שאינו של המפלגות החרדיות בלבד אלא של הממשלה כולה״, ודרש כי עם שובו יכנס באופן מיידי את צוות השרים שהוקם לנושא החינוך החרדי, ויגייס את כלל הכוחות והמשאבים למאבק בהחלטה. ראש הממשלה נתניהו השיב כי הוא מגבה באופן מלא את הדרישה, וכי מיד עם שובו יפעל לכינוס צוות השרים לטיפול מהיר בנושא.

במקביל גם חבר הכנסת משה ארבל שבר שתיקה והביע מחאה חריפה פומבית נגד בג"ץ. הוא מסר: "ין שופטים בירושלים. מיום עמדי על דעתי לא זכורה עתירה של מפלגה שלא זכתה לרוב בהצבעה ותוך יום אחד מבטלת את החלטת הכנסת באמצעות החלטה שיפוטית שתפגע בשכרם של מורים ומורות בישראל". עוד הוסיף: "אני מזמין את מפלגת בג״צ להתאחד עם יש עתיד ולהתמודד לכנסת ה26 וככל ויעברו את אחוז החסימה ישפיעו מבפנים״.

כזכור, בג"ץ פרסם הערב צו ביניים שבו מקפיא העברה של כמיליארד שקל למוסדות החינוך החרדים - בעקבות עתירת יש עתיד. מדובר למעשה בעצירת תקצוב החינוך החרדי. "לאחר שעיינתי בבקשה למתן צו ביניים", כתבה השופטת וילנר, "בתגובות ובתשובת העותרים, ניתן בזאת צו ביניים שלפיו לא יבוצעו העברות כספיות מכוח החלטת ועדת הכספים הנידונות בעתירה וזאת עד להחלטה אחרת".

בכך ממשיך בג"ץ לעצור ולבלום החלטות שהתקבלו בכנסת ובממשלה. העברת הכספים אושרה ברוב קולות בדיון שנערך בתחילת השבוע. נגד העברת הכספים עתרו חברי כנסת מסיעת יש עתיד.

ביש עתיד אומרים כי הם לא מסתפקים בצו הקיים וכי בכוונתם לדרוש "תיקון סעד" שיחייב את המורים החרדים להחזיר גם את הכסף שקיבלו היום לקופת המדינה. זאת לאחר שחלק מהכסף שעליו הוצא צו ביניים כבר עבר.

במפלגת ש״ס הגיבו להחלטת בג"ץ: "התעמרות אנטישמית, בג״ץ משתולל כמו נהג פרוע בכביש סואן ודורס את הציבור החרדי באופן אכזרי וחסר תקדים. החל מגזילת פת הלחם של ילדים רכים ועד לפגיעה בלימוד התורה וחינוכם של עשרות אלפי תלמידים.

"אין שופטים בירושלים אלא חבורת פירומנים מסוכנת, שבמאבקה הנואש להציל את שליטתה מתפוררת, בחרה לחטוף את הציבור החרדי כבני ערובה. אנו פונים ליהודי העולם להקים קול זעקה נגד ההתעמרות האנטישמית הזו. הציבור החרדי יעמוד איתן כחומה בצורה מול ההחלטות המרושעות הללו".