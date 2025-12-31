כיכר השבת
בשיחות סגורות

"שתיקה צורמת": הזעם של דרעי על סמוטריץ', בן גביר והליכוד בעקבות החלטת בג"ץ נגד החרדים

בחירות מורגשות ברקע והסדקים בתוך קואליציה מתחילים להתרחב: יו"ר ש"ס אריה דרעי הביע בשיחות סגורות הערב עם מקורביו אכזבה מהשותפים הקואליציונים סמוטריץ', בן גביר והליכוד זעם ואכזבה משתיקתם הצורמת אחרי החלטת בג"ץ להקפיא את העברת הכספים למוסדות החרדים (אקטואליה)

14תגובות
(צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

יו״ר ש״ס הביע הערב (רביעי) בשיחות סגורות בפני מקורביו זעם ואכזבה עמוקה מהשותפים הקואליציוניים, סמוטריץ’, בן גביר והליכוד, נוכח שתיקתם הצורמת על החלטת בג״ץ לעצור את תקציבי החינוך התורני.

"כאילו מדובר בתקציב האקלים וניקוי החופים", התבטא דרעי. הוא הוסיף: "על השותפים להבין באופן ברור: הזהות היהודית היא הבסיס של הממשלה הזו. בלי החינוך של תורת ישראל, גם המאבק על ארץ ישראל לא יצלח".

שתיקתם של רוב שרי הממשלה אחרי החלטת בג"ץ מגיעה ברקע ההיערכות לבחירות שצפויות להתקיים כבר השנה. הסדקים והפערים בתוך הקואליציה מתחילים להתרחב.

מוקדם יותר הערב שוחח דרעי שיחה חריפה עם ראש הממשלה נתניהו בעקבות החלטת בג"ץ. במהלך השיחה, כך נמסר, הביע דרעי בפני נתניהו השוהה בארצות הברית "מחאה חריפה על החלטת בג״ץ שמשמעותה החרבת החינוך החרדי כולו".

דרעי אמר לנתניהו כי "זהו מאבק שאינו של המפלגות החרדיות בלבד אלא של הממשלה כולה״, ודרש כי עם שובו יכנס באופן מיידי את צוות השרים שהוקם לנושא החינוך החרדי, ויגייס את כלל הכוחות והמשאבים למאבק בהחלטה. ראש הממשלה נתניהו השיב כי הוא מגבה באופן מלא את הדרישה, וכי מיד עם שובו יפעל לכינוס צוות השרים לטיפול מהיר בנושא.

במקביל גם חבר הכנסת משה ארבל שבר שתיקה והביע מחאה חריפה פומבית נגד בג"ץ. הוא מסר: "ין שופטים בירושלים. מיום עמדי על דעתי לא זכורה עתירה של מפלגה שלא זכתה לרוב בהצבעה ותוך יום אחד מבטלת את החלטת הכנסת באמצעות החלטה שיפוטית שתפגע בשכרם של מורים ומורות בישראל". עוד הוסיף: "אני מזמין את מפלגת בג״צ להתאחד עם יש עתיד ולהתמודד לכנסת ה26 וככל ויעברו את אחוז החסימה ישפיעו מבפנים״.

כזכור, בג"ץ פרסם הערב צו ביניים שבו מקפיא העברה של כמיליארד שקל למוסדות החינוך החרדים - בעקבות עתירת יש עתיד. מדובר למעשה בעצירת תקצוב החינוך החרדי. "לאחר שעיינתי בבקשה למתן צו ביניים", כתבה השופטת וילנר, "בתגובות ובתשובת העותרים, ניתן בזאת צו ביניים שלפיו לא יבוצעו העברות כספיות מכוח החלטת ועדת הכספים הנידונות בעתירה וזאת עד להחלטה אחרת".

בכך ממשיך בג"ץ לעצור ולבלום החלטות שהתקבלו בכנסת ובממשלה. העברת הכספים אושרה ברוב קולות בדיון שנערך בתחילת השבוע. נגד העברת הכספים עתרו חברי כנסת מסיעת יש עתיד.

ביש עתיד אומרים כי הם לא מסתפקים בצו הקיים וכי בכוונתם לדרוש "תיקון סעד" שיחייב את המורים החרדים להחזיר גם את הכסף שקיבלו היום לקופת המדינה. זאת לאחר שחלק מהכסף שעליו הוצא צו ביניים כבר עבר.

במפלגת ש״ס הגיבו להחלטת בג"ץ: "התעמרות אנטישמית, בג״ץ משתולל כמו נהג פרוע בכביש סואן ודורס את הציבור החרדי באופן אכזרי וחסר תקדים. החל מגזילת פת הלחם של ילדים רכים ועד לפגיעה בלימוד התורה וחינוכם של עשרות אלפי תלמידים.

"אין שופטים בירושלים אלא חבורת פירומנים מסוכנת, שבמאבקה הנואש להציל את שליטתה מתפוררת, בחרה לחטוף את הציבור החרדי כבני ערובה. אנו פונים ליהודי העולם להקים קול זעקה נגד ההתעמרות האנטישמית הזו. הציבור החרדי יעמוד איתן כחומה בצורה מול ההחלטות המרושעות הללו".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (91%)

לא (9%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

10
איפה היה שבחורי ישיבה נכנסו לכלא
חח
9
אריה דרעי הנחישות והעמידה האיתנה שלך מול בג״ץ מגנה על החינוך החרדי על המורים והתלמידים ומחזקת את הציבור כולו כל צעד שלך מראה מנהיגות אמיצה ונחושה שנותנת ביטחון ושומרת על המסורת והערכים שלנו תודה על המסירות ההגנה וההשראה שאתה מעניק לכל הציבור החרדי בכל עת ובכל מצב
דניאל
8
דרעי נמאסת. אתה וגפני מנעת מסמוטריץ ולוין לעשות את המהפכה המשפטית שהיתה כל כך נחוצה לנו החרדים והדתיים בעיקר, החלטתם שזה לא ענינכם ולא הצטרפתם לסייע להם, וסו התוצאה, אתה גרמת את כל הצרות שאנחנו החרדים והדתיים ובעצם כל העם סובלים מבג״ץ, כשרוטמן ולוין רצו לדרוס אותם לפני שהם ידרסו אותנו מנעת זאת, ועכש
אורח
אמת ויציב
ישראל
7
זהות יהודית אינה סיסמא ריקה בלי החינוך התורני בלי לימוד התורה והערכים אין לממשלה בסיס יציב ואין עתיד מול כל אתגר או אויב החינוך החרדי הוא עמוד התווך של העם והמדינה
הרץ
6
זהות יהודית אינה תוספת היא הבסיס חינוך התורה הוא הליבה וכל מי שמתעלם ממנו מאבד את הדרך לניצחון אמיתי על האתגרים הלאומיים
יוסף
5
בושה וחרפה תתפטר
שסניק לשעבר
מסכים
נעמה
כל מי שמטיל בושה וחרפה על דרעי מתעלם מהמאבק שהוא מוביל מאבק שמגן על המוסדות על המורים והילדים שלנו זהו מאבק על זהות עם ישראל בארץ ישראל ועל כך מגיע לדרעי כבוד ולא ביקורת ריקה
אמסלם
4
זהו מאבק של כלל המדינה לא עניין של מפלגה אחת כל מי שמתעלם מהחינוך התורני מתעלם מבסיס הזהות היהודית ומעתיד הדורות הבאים
לוי
3
בלי חינוך התורה כל התכנונים הפוליטיים כל ההחלטות והמאבקים הצבאיים והמדיניים חסרי כוח ובסיס אין תקומה למדינה ולעם בלי השמירה על יסוד התורה והזהות היהודית
שמשון
2
ומתי שמענו מדרעי ו/או גפני גינוי על פגיעה בציבור המתנחלים ? צבועים נמאסתם ! רואים לכם !
מזרוחניק מצוי
העיסוק בקרב על ההתנחלויות הוא לרוב של מפלגות הליכוד הציונות הדתית אי המעורבות הישירה של דרעי וגפני בנושא זה אינה מעידה על צביעות אלא על הבדלי סדרי עדיפויות מדיניים ציבוריים.
איתמר
1
כל היום הליכוד עסוק במהפכות - בתקשורת, במשפט, בתרבות. אם הוא היה משקיע חצי מהזמן הזה כדי לתת לנו פתרון מקובל בנושא הגיוס לא היינו מגיעים למצב הזה
עובדים עלינו בעיניים

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר