כמדי שנה, גם השנה חגגו חסידי לעלוב את ימי ראש השנה בעיה"ק ירושלים, כשלצורך כך הושכרו מראש אולמי 'בית ישראל' לתפילות ולעריכת הטישים בראשות האדמו"ר | בחסידות נערכו מראש לקליטת מאות החסידים כולל מתחם נפרד לילדים | צפו בתיעוד מצאת החג (חסידים)
באולמי בית ישראל בירושלים התקיימה אמש (שלישי) שמחת נישואי נכדתם של הגר"ש צדוק, רבה של בני עייש, והגר"ש צדוק, רבה של תל מונד | הכלה בת הגאון רבי עזריאל צדוק, רבה של קהילת מחניים ומשגיח בישיבת דרכי משה | החתן הוא בן הגאון רבי כתריאל צדוק, דיין ומו"צ בירושלים | בשמחה נטלו חלק גדולי התורה: הראשון לציון, ראשי ישיבות, דיינים, רבני קהילות, אישי ציבור וקהל רב (חרדים)