דיווח: מפגינים הציתו בסיס של הכוח הכפוף למשמרות המהפכה | צפו

על פי דיווחים מקומיים, מפגינים באיראן הציתו בסיס של ארגון הבסיג’ בעיר המדאן שבמערב המדינה, כשהם קוראים קריאות מהפכניות נגד המשטר.

בסיג' הוא ארגון מיליציית מתנדבים צבאי למחצה שהוקמה באיראן בשנת 1979 בפקודת האייתוללה חומייני, הכפוף למשמרות המהפכה האסלאמית. הוא משמש לעיתים קרובות לפיזור מחאות ולדיכוי אי־שקט אזרחי במדינה.

הבסיג', בהיותו חלק ממשמרות המהפכה, מוגדר כארגון טרור על ידי ממשלות ארצות הברית, בחריין וערב הסעודית.

היום הרביעי למחאות

גל המחאות נגד המשטר האיראני נמשך זה היום הרביעי ברציפות, על רקע הכלכלה הקורסת במדינה. "איראן אינטרנשיונל" פרסם הערב שורה של תיעודים מערי איראן ובהן נראים מפגינים מוחים בעקבות המשבר הכלכלי ברפובליקה האיסלאמית.

באחד התיעודים שהופצו נשמעים המפגינים קוראים: "אל תפחדו, אל תפחדו, כולנו ביחד", וגם "מוות לדיקטטור". בתיעוד נוסף, מהעיירה פרסאן שבמחוז צ'הארמחאל ובחתיארי במרכז איראן, נשמעים קריאות בעד השאה שהודח במהפכה האיסלאמית ב-1979: "רזה שאה, נוח בשלום". בסרטון נוסף מפרסאן המפגינים קראו "מוות לחמינאי", ושוטרים שהתייצבו מולם איימו עליהם כשקולות ירי נשמעו ברקע.

בתיעוד אחר מהעיר כרמאנשאה במערב איראן, נשמעים המפגינים קוראים – רגע לפני בואה של שנת 2026 – "זו שנת הדם, סייד עלי (כלומר חמינאי) יודח!". בערוץ פרסמו תיעוד נוסף, מהעיר דורוד, גם כן במערב איראן, שבו נראים מפגינים שהתאספו מחוץ ללשכת המושל המחוזי וצעקו: "לא עזה, לא לבנון, חיי הם עבור איראן!".

ההפגנות, נזכיר, החלו ביום ראשון כמחאה ספונטנית של סוחרים בבזאר של טהרן, ואז צברו תאוצה, כשסטודנטים ב-10 אוניברסיטאות לפחות בבירה ובערים אחרות הצטרפו אליהן. ההפגנות התעוררו בשל האינפלציה המשתוללת והפיחות החד בערך המטבע, שמקשה כעת על האזרחים לקנות מזון ומוצרי יסוד.