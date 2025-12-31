כיכר השבת
היום הרביעי למהומות באיראן

דיווח: מפגינים הציתו בסיס של הכוח הכפוף למשמרות המהפכה | צפו

על פי דיווחים מקומיים, מפגינים באיראן הציתו בסיס של ארגון הבסיג’ בעיר המדאן שבמערב המדינה | הבסיג’, כוח מתנדבים הכפוף למשמרות המהפכה, משמש לעיתים קרובות לפיזור מחאות ולדיכוי אי־שקט אזרחי | גל המחאות נמשך זה היום הרביעי ברציפות (בעולם)

מפקדת הבסיג' בוערת (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

על פי דיווחים מקומיים, מפגינים ב הציתו בסיס של ארגון הבסיג’ בעיר המדאן שבמערב המדינה, כשהם קוראים קריאות מהפכניות נגד המשטר.

בסיג' הוא ארגון מיליציית מתנדבים צבאי למחצה שהוקמה באיראן בשנת 1979 בפקודת האייתוללה חומייני, הכפוף למשמרות המהפכה האסלאמית. הוא משמש לעיתים קרובות לפיזור מחאות ולדיכוי אי־שקט אזרחי במדינה.

הבסיג', בהיותו חלק ממשמרות המהפכה, מוגדר כארגון טרור על ידי ממשלות ארצות הברית, בחריין וערב הסעודית.

היום הרביעי למחאות

גל המחאות נגד המשטר האיראני נמשך זה היום הרביעי ברציפות, על רקע הכלכלה הקורסת במדינה. "איראן אינטרנשיונל" פרסם הערב שורה של תיעודים מערי איראן ובהן נראים מפגינים מוחים בעקבות המשבר הכלכלי ברפובליקה האיסלאמית.

באחד התיעודים שהופצו נשמעים המפגינים קוראים: "אל תפחדו, אל תפחדו, כולנו ביחד", וגם "מוות לדיקטטור". בתיעוד נוסף, מהעיירה פרסאן שבמחוז צ'הארמחאל ובחתיארי במרכז איראן, נשמעים קריאות בעד השאה שהודח במהפכה האיסלאמית ב-1979: "רזה שאה, נוח בשלום". בסרטון נוסף מפרסאן המפגינים קראו "מוות לחמינאי", ושוטרים שהתייצבו מולם איימו עליהם כשקולות ירי נשמעו ברקע.

בתיעוד אחר מהעיר כרמאנשאה במערב איראן, נשמעים המפגינים קוראים – רגע לפני בואה של שנת 2026 – "זו שנת הדם, סייד עלי (כלומר חמינאי) יודח!". בערוץ פרסמו תיעוד נוסף, מהעיר דורוד, גם כן במערב איראן, שבו נראים מפגינים שהתאספו מחוץ ללשכת המושל המחוזי וצעקו: "לא עזה, לא לבנון, חיי הם עבור איראן!".

ההפגנות, נזכיר, החלו ביום ראשון כמחאה ספונטנית של סוחרים בבזאר של טהרן, ואז צברו תאוצה, כשסטודנטים ב-10 אוניברסיטאות לפחות בבירה ובערים אחרות הצטרפו אליהן. ההפגנות התעוררו בשל האינפלציה המשתוללת והפיחות החד בערך המטבע, שמקשה כעת על האזרחים לקנות מזון ומוצרי יסוד.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר