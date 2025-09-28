לרגל עשרת ימי תשובה ויום הפטירה של אימו של הרבי מליובאוויטש זי"ע, מפרסמת חברת המדיה החב"דית JEM סרטון מהתוועדות הרבי בו' תשרי - יום הפטירה.

בשיחה עמד הרבי על כך שבעשרת ימי התשובה שבין ראש השנה ליום הכיפורים מציעים הזדמנות יוצאת דופן לחיזוק הקשר עם הקב"ה. זאת, על פי דברי ישעיהו הנביא "דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב" - בתקופה זו הקב"ה נמצא בקרבה מיוחדת לכל אחד ואחד, ללא קשר למצבו הרוחני הקודם. מי שחש שאולי החמיץ הזדמנויות במהלך השנה, לא צריך לייאש - בימים אלה הקב"ה "נמצא" באופן מיוחד, ללא תלות במידת החיפוש או המאמץ שהושקע.

אולם הקרבה האלוקית המיוחדת הזו דורשת תגובה פעילה מצד האדם. לא מספיק שהקב"ה "נמצא" ו"קרוב" - על האדם לנצל הזדמנות זו באמצעות "דרישה" ו"קריאה" אישית. רק כך הקרבה הפוטנציאלית הופכת ליחסים אמיתיים וחיים בין האדם לבוראו. המסר המעשי הוא ברור: עשרת ימי התשובה הם זמן של קרבה אלוקית, והאתגר שלנו הוא לפתוח את ליבנו ולפנות אליו בתפילה ובתשובה כנה.