כיכר השבת
ו' תשרי - היארצייט של אימו

כשהרבי מליובאוויטש הסביר על ההזדמנות המיוחדת שיש לכל אחד בימים אלו | צפו

הרבנית שניאורסון - אימו של הרבי מליובאוויטש זי"ע, נפטרה בו' תשרי, הרבי ערך שיחה מיוחדת לפני עשרות שנים לרגל היארצייט ושם הוא פירט על הימים המיוחדים - עשרת ימי תשובה | צפו (חדשות, חסידים)

צפו בדבריו של הרבי (צילום: JEM)

לרגל עשרת ימי תשובה ויום הפטירה של אימו של הרבי מ זי"ע, מפרסמת חברת המדיה החב"דית JEM סרטון מהתוועדות הרבי בו' תשרי - יום הפטירה.

בשיחה עמד הרבי על כך שבעשרת ימי התשובה שבין ראש השנה ליום הכיפורים מציעים הזדמנות יוצאת דופן לחיזוק הקשר עם הקב"ה. זאת, על פי דברי ישעיהו הנביא "דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב" - בתקופה זו הקב"ה נמצא בקרבה מיוחדת לכל אחד ואחד, ללא קשר למצבו הרוחני הקודם. מי שחש שאולי החמיץ הזדמנויות במהלך השנה, לא צריך לייאש - בימים אלה הקב"ה "נמצא" באופן מיוחד, ללא תלות במידת החיפוש או המאמץ שהושקע.

אולם הקרבה האלוקית המיוחדת הזו דורשת תגובה פעילה מצד האדם. לא מספיק שהקב"ה "נמצא" ו"קרוב" - על האדם לנצל הזדמנות זו באמצעות "דרישה" ו"קריאה" אישית. רק כך הקרבה הפוטנציאלית הופכת ליחסים אמיתיים וחיים בין האדם לבוראו. המסר המעשי הוא ברור: עשרת ימי התשובה הם זמן של קרבה אלוקית, והאתגר שלנו הוא לפתוח את ליבנו ולפנות אליו בתפילה ובתשובה כנה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחסידים ואנ"ש:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר