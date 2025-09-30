כיכר השבת
יש נהלי מטכ"ל לכשרות, אז למה צה"ל העיפו את המשגיח שהתריע? | והאנשים שמהם לא נבקש סליחה

תחקיר כיכר: בבסיס משרד הביטחון נמצאו בעיות חמורות, במקום לטפל בבעיה העיפו את מי שהתריע | ראש הישיבה שאיבד את תלמידו במלחמה פורץ בבכי | יוסי עבדו מחזק ומרגש | המנהגים הנדירים של העדה האתיופית | יוני כהנא נחרץ על הדרך לעצור את השנאה וגם על יום כיפור של חיבור ושמחה (דבר ראשון)

תוכנית '' היום (שלישי), בהגשתם של משה מנס ויוסי סרגובסקי מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

והיום באולפן, משגיח הכשרות הרב עודד בוגרד שמספר שבשל כך שהוא התריע על בעיות כשרות חמורות, חסמו את כניסתו לבסיס והוא פוטר.

בנוסף, ראיון על יום כיפור של חיבור ושיפור עם יוני כהנא שממקום שבתו ביער הסודי בקפריסין מלמד אותנו על הדרך לנצל את יום כיפור להתבוננות ושיפור, בנוסף דיברנו על מחלוקות ופירוד ועל הדרך היעילה להתמודד עם אנטישמיות ושנאת ישראל.

עוד בתוכנית: סיכום ראיונות מרתקים על חזרה בתשובה, כולל סיפורו של הרב רועי טופז, ברק ניקסון. טיפ ומהרב יגאל כהן על שמחה והפחד מעונש. תיעוד מנהג יוצאי אתיופיה ליום כיפור ופנינת הדף היומי.

