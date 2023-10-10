תחקיר כיכר: בבסיס משרד הביטחון נמצאו בעיות חמורות, במקום לטפל בבעיה העיפו את מי שהתריע | ראש הישיבה שאיבד את תלמידו במלחמה פורץ בבכי | יוסי עבדו מחזק ומרגש | המנהגים הנדירים של העדה האתיופית | יוני כהנא נחרץ על הדרך לעצור את השנאה וגם על יום כיפור של חיבור ושמחה (דבר ראשון)
למה ציפינו אחרי שנה שהסתיימה במפגן שנאה עצמית והדדית בעת נעילת שערי השמים? לאן חשבנו שזה יכול להוביל אותנו? איך לא קם אחד מתוכנו שעשה STOP ועצר את כל הטירוף? איך לא הבנו שאנחנו במדרון שבסופו ימתין אסון כבד? איך לא למדנו מההיסטוריה שלנו? • הפוסט הנוקב של יוני כהנא (דעה)
לכזה דבר הוא לא ציפה: איש התיירות המוכר, יוני כהנא, היה לצורך עבודה במקום נידח באיטליה, שם הוא פגש פקיד מלון שהתברר כיהודי ושבאותו יום היה לו יום הולדת, לאחר הנחת תפילין פצחו השניים בשירת "חטאנו לפניך" | צפו ברצף האירועים "המקרי" (מעניין)