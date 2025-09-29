כיכר השבת
כבן המתחטא לפני אביו

מתחת לטלית: המקובל תועד בתפילות ראש השנה בלהב אש קודש

אלפי חסידים ואנשי מעשה התקבצו יחדיו בימי הדין לשהות בצילו של האדמו"ר הגה"צ רבי יצחק מאיר מורגנשטרן | מתחם ענק הושכר במיוחד לתפילות ולעריכת הטישים | שלומי טריכטר מגיש תיעוד מרגעי אש קודש מתחת לטליתו של המקובל, בסיום תפילת מנחה של ראש השנה, שעה ארוכה לאחר צאת החג לפי זמן ר"ת (חסידים)

ראש השנה אצל הגרי"מ מורגנשטרן (צילום: שלומי טריכטר)

ב של מעלה נרשמה התעלות רוחנית מרוממת במיוחד בימי ראש השנה תשפ"ו, כאשר אלפי חסידים ואנשי מעשה מכל רחבי הארץ והעולם התקבצו לקיבוץ הקדוש בצילו של האדמו"ר מתורת חכם, הגה"צ המקובל רבי יצחק מאיר מורגנשטרן.

לקראת ימי החג הושכר לשם כך מתחם ענק בסמוך לבית המדרש הגדול של חסידי סאטמר בשכונת 'עזרת תורה', לקליטת האלפים שבאו לשהות בצלו של הצדיק ולספוג מאור פניו בעיצומם של הימים הנוראים.

בתיעוד נדיר ומרגש שתיעד הצלם שלומי טריכר, נראה המקובל הגרי"מ בסיום תפילת מנחה של ראש השנה, כשהוא עומד בתפילה בהתבטלות גמורה – "כבן המתחטא לפני אביו", בשעה שכבר עבר זמן ר"ת לכל הדעות.

לאחר מכן ערך הגרי"מ את הטיש המרומם, ברוב עם הדרת מלך, שנמשך באווירה נשגבה, כאשר רבים מהחסידים עדיין עטופים בטליתותיהם בעקבות ה'יומא אריכתא' של ראש השנה. החסידים שרו וניגנו ניגוני דבקות ושמחה, ובין היתר הרעידו את האולם בניגון הידוע "אומן אומן ראש השנה".

על מלאכת הנגינה ניצח הזמר החסידי הנודע בערי וועבער מארה"ב, שהצטרף אף הוא לקיבוץ הגדול בירושלים.

הגרי"מ מורגנשטרן בתפילת מנחה (צילום: שלומי טריכטר)
הגרי"מ מורגנשטרן בתפילת מנחה (צילום: שלומי טריכטר)
הגרי"מ מורגנשטרן בתפילת מנחה (צילום: שלומי טריכטר)
הגרי"מ מורגנשטרן בתפילת מנחה (צילום: שלומי טריכטר)
מוצאי ראש השנה אצל הגרי"מ מורגנשטרן (צילום: שלומי טריכטר)
מוצאי ראש השנה אצל הגרי"מ מורגנשטרן (צילום: שלומי טריכטר)
מוצאי ראש השנה אצל הגרי"מ מורגנשטרן (צילום: שלומי טריכטר)
מוצאי ראש השנה אצל הגרי"מ מורגנשטרן (צילום: שלומי טריכטר)
מוצאי ראש השנה אצל הגרי"מ מורגנשטרן (צילום: שלומי טריכטר)
מוצאי ראש השנה אצל הגרי"מ מורגנשטרן (צילום: שלומי טריכטר)
מוצאי ראש השנה אצל הגרי"מ מורגנשטרן (צילום: שלומי טריכטר)
מוצאי ראש השנה אצל הגרי"מ מורגנשטרן (צילום: שלומי טריכטר)
מוצאי ראש השנה אצל הגרי"מ מורגנשטרן (צילום: שלומי טריכטר)
מוצאי ראש השנה אצל הגרי"מ מורגנשטרן (צילום: שלומי טריכטר)
מוצאי ראש השנה אצל הגרי"מ מורגנשטרן (צילום: שלומי טריכטר)
מוצאי ראש השנה אצל הגרי"מ מורגנשטרן (צילום: שלומי טריכטר)
מוצאי ראש השנה אצל הגרי"מ מורגנשטרן (צילום: שלומי טריכטר)
מוצאי ראש השנה אצל הגרי"מ מורגנשטרן (צילום: שלומי טריכטר)
מוצאי ראש השנה אצל הגרי"מ מורגנשטרן (צילום: שלומי טריכטר)
מוצאי ראש השנה אצל הגרי"מ מורגנשטרן (צילום: שלומי טריכטר)
מוצאי ראש השנה אצל הגרי"מ מורגנשטרן (צילום: שלומי טריכטר)
מוצאי ראש השנה אצל הגרי"מ מורגנשטרן (צילום: שלומי טריכטר)
מוצאי ראש השנה אצל הגרי"מ מורגנשטרן (צילום: שלומי טריכטר)
מוצאי ראש השנה אצל הגרי"מ מורגנשטרן (צילום: שלומי טריכטר)
מוצאי ראש השנה אצל הגרי"מ מורגנשטרן (צילום: שלומי טריכטר)
מוצאי ראש השנה אצל הגרי"מ מורגנשטרן (צילום: שלומי טריכטר)
מוצאי ראש השנה אצל הגרי"מ מורגנשטרן (צילום: שלומי טריכטר)
מוצאי ראש השנה אצל הגרי"מ מורגנשטרן (צילום: שלומי טריכטר)
מוצאי ראש השנה אצל הגרי"מ מורגנשטרן (צילום: שלומי טריכטר)
מוצאי ראש השנה אצל הגרי"מ מורגנשטרן (צילום: שלומי טריכטר)
מוצאי ראש השנה אצל הגרי"מ מורגנשטרן (צילום: שלומי טריכטר)
מוצאי ראש השנה אצל הגרי"מ מורגנשטרן (צילום: שלומי טריכטר)
מוצאי ראש השנה אצל הגרי"מ מורגנשטרן (צילום: שלומי טריכטר)
מוצאי ראש השנה אצל הגרי"מ מורגנשטרן (צילום: שלומי טריכטר)
מוצאי ראש השנה אצל הגרי"מ מורגנשטרן (צילום: שלומי טריכטר)

