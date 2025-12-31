המוני בני ירושלים ותושבי בית שמש, לצד מאות צאצאים, יחלקו היום כבוד אחרון לרבנית הצדקנית מרת בילא בעק ע"ה, א"ח של הגה"צ רבי אברהם צבי בעק זצ"ל, גאב"ד מלבורן שבאוסטרליה. שנפטרה בשב"ק, וארונה הגיע הבוקר לארה"ק, לאחר מספר ימים של המתנה ומאמצים ביוקרטיים מורכבים מעבר לים.

כפי שדיווחנו, הרבנית הצדקנית נפטרה בשבת קודש באוסטרליה ומסע ההלוויה במלבורן נערך ביום ראשון. אולם, בשל היותם של משרדי הממשלה באוסטרליה סגורים ביום ראשון, חלו עיכובים בהנפקת האישורים הנדרשים להעלאת המיטה. רק ביום שני, עם פתיחת המשרדים, החל הטיפול הנמרץ שאפשר את העלאת הארון בדרכו לארץ הקודש.

בכך נסגר המעגל, בשנת תשע"ח עלה בעלה הגדול, הגה"צ רבי אברהם צבי בעק זצ"ל, לארץ הקודש עשרה ימים בלבד לפני פטירתו. הרבנית ע"ה נותרה אז במלבורן מתוך כוונה להצטרף אליו בהמשך, אך עם הסתלקותו נשארה בביתה באוסטרליה עד ליום פטירתה. כעת, היא זוכה למנוחת עולמים בסמיכות למקום קבורתו של בעלה במרומי הר הזיתים.

מסע ההלוויה יצא הבוקר (רביעי) בשעה 10:00 מבית המדרש 'ויצב אברהם' בבית שמש, בדרכו לעבר חלקת הקבורה בהר הזיתים בירושלים. מאות צאצאים, בהם נכדים ונינים, הגיעו מכל רחבי העולם כדי לחלוק לה כבוד אחרון.

רק לאחר סתימת הגולל, יחלו בניה של הרבנית ע"ה לשבת את ימי השבעה ויקבלו ניחומי אבלים.

ת.נ.צ.ב.ה.