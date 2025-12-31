כיכר השבת
נפטרה בשבת - ההלוויה היום 

כבודה האחרון | לאחר עיכובים ביוקרטיים – ארון הרבנית בעק ע"ה הגיע לארה"ק

לאחר מספר ימים של המתנה ומאמצים ביוקרטיים מורכבים מעבר לים, הגיע הבוקר ארונה של הרבנית הצדקנית מרת בילא בעק ע"ה, א"ח להגה"צ רבי אברהם צבי בעק זצ"ל, גאב"ד מלבורן | היום, שבע שנים לאחר שבעלה הגדול עלה לארץ ונטמן בהר הזיתים, תובא הרבנית לקבורה לצדו | ההלוויה תצא הבוקר מבית שמש | מאות צאצאים הגיעו מכל העולם (חרדים)

הלוויית הרבנית בעק ע"ה באוסטרליה (צילום: באדיבות המצלם)

המוני בני ירושלים ותושבי בית שמש, לצד מאות צאצאים, יחלקו היום כבוד אחרון לרבנית הצדקנית מרת בילא בעק ע"ה, א"ח של הגה"צ רבי אברהם צבי בעק זצ"ל, גאב"ד מלבורן שבאוסטרליה. שנפטרה בשב"ק, וארונה הגיע הבוקר לארה"ק, לאחר מספר ימים של המתנה ומאמצים ביוקרטיים מורכבים מעבר לים.

כפי שדיווחנו, הרבנית הצדקנית נפטרה בשבת קודש באוסטרליה ומסע ההלוויה במלבורן נערך ביום ראשון. אולם, בשל היותם של משרדי הממשלה באוסטרליה סגורים ביום ראשון, חלו עיכובים בהנפקת האישורים הנדרשים להעלאת המיטה. רק ביום שני, עם פתיחת המשרדים, החל הטיפול הנמרץ שאפשר את העלאת הארון בדרכו לארץ הקודש.

בכך נסגר המעגל, בשנת תשע"ח עלה בעלה הגדול, הגה"צ רבי אברהם צבי בעק זצ"ל, לארץ הקודש עשרה ימים בלבד לפני פטירתו. הרבנית ע"ה נותרה אז במלבורן מתוך כוונה להצטרף אליו בהמשך, אך עם הסתלקותו נשארה בביתה באוסטרליה עד ליום פטירתה. כעת, היא זוכה למנוחת עולמים בסמיכות למקום קבורתו של בעלה במרומי הר הזיתים.

מסע ההלוויה יצא הבוקר (רביעי) בשעה 10:00 מבית המדרש 'ויצב אברהם' בבית שמש, בדרכו לעבר חלקת הקבורה בהר הזיתים בירושלים. מאות צאצאים, בהם נכדים ונינים, הגיעו מכל רחבי העולם כדי לחלוק לה כבוד אחרון.

רק לאחר סתימת הגולל, יחלו בניה של הרבנית ע"ה לשבת את ימי השבעה ויקבלו ניחומי אבלים.

ת.נ.צ.ב.ה.

מודעה מסע ההלוויה וימי השבעה

