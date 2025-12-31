התחזית: שמש ומזג אוויר נח | מחר: הגשם חוזר עם צפי לשיטפונות

מזג האוויר היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית. בצפון הארץ ייתכן גשם מקומי, ברובו קל. במהלך היום ינשבו רוחות ערות לאורך מישור החוף ובהרים. צפויה עליה קלה בטמפרטורות.
הלילה: גשם מקומי בצפון אשר יתחזק ויתפשט בהדרגה למרכז הארץ. ינשבו רוחות ערות בחוף ובהרים.
על פי התחזית, מחר יום חמישי, גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים יחידות, ירד בצפון הארץ ובמרכזה. ינשבו רוחות ערות. קיים חשש להצפות מקומיות במישור החוף ובשפלה. תורגש ירידה קלה בטמפרטורות.
משעות הצהריים הגשם יתפשט בהדרגה לצפון הנגב, ולקראת ערב (ובמהלך הלילה) קיים צפי לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח, וצפון הנגב.
ביום שישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בשעות הבוקר עדיין צפויים גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר במרכז הארץ ובנגב. במהלך היום, הגשמים יתמעטו. צפויה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר במרכז הארץ ובדרומה.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 8-13
תל אביב: 14-18
באר שבע: 8-17
חיפה: 13-19
טבריה: 11-15
צפת: 5-11
אילת: 13-20
