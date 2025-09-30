אחרי הפגישה עם נתניהו: זה מה שעשה טראמפ עם 14 שלוחי חב"ד

מחובר ליהדות וליהודים: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אירח הלילה (בין שני לשלישי שעון ישראל) משלחת של 13 שלוחי חב"ד, בחדר הסגלגל בבית הלבן.

זה קרה זמן קצר אחרי שראש הממשלה בנימין נתניהו עזב את הבית הלבן, בתום מסיבת עיתונאים דרמטית שבה נחשפה פומבית תוכניתו של הנשיא טראמפ לרצועת עזה.

מדובר במסורת בת עשרות שנים, שבה נשיא ארצות הברית פוגש בכירים בגוף העליון של חסידי ועסקני חסידות חב"ד, "אגודת חסידי חב"ד העולמית". לעיתים המפגש מתרחש לקראת י"א בניסן, בו מציינים את יום הולדתו של הרבי. הפעם הוא התקיים עם פתיחת השנה העברית החדשה - תשפ"ו.

השלוחים העניקו לנשיא הפעם קופת צדקה מכסף טהור, סמל ל"מלכות של חסד", והעניקו סקירה על התנופה בפעילות הבינלאומית של חב"ד בעולם.

כמו כן מסרו העתק של השלט המפורסם המעיד על תרומת אביו של הנשיא לבניית בית כנסת לניצולי שואה בניו יורק.

בפגישה נכח גם ג'ארד קושנר, חתנו היהודי של טראמפ ומי שבעצמו נחשב מקורב לחב"ד, בין היתר מתקופת לימודיו באוניברסיטת הארווארד, וגם לאחר מכן במגוריו בוושינגטון.

עוד נכחו במפגש מטעם הממשל סגן ראש הסגל בבית הלבן סטיבן מילר, מנהל ה־EPA לי זלדין, מזכיר הסגל בבית הלבן ויל שארף, נציג הבית הלבן לקהילה היהודית מרטין מרקס, מזכיר המסחר הווארד לוטניק, מנהלת משרד הדתות של הבית הלבן גב׳ ג’ניפר קורן ויועצת בכירה לנשיא למדיניות דת פאולה וייט.

מטעם חב"ד נכחו שלוחים במדינות ארצות הברית, בראשם יו"ר אגודת חסידי חב"ד הרב אברהם יצחק שם טוב, שנחשב ל"שליח בבית הלבן" ושומר על קשר עם הנשיאים זה עשרות שנים.

נכח הרב הצבאי (רס״ן) מנדי שטרן מצבא ארה״ב, הרב מנדל אלפרוביץ השליח בדקוטה הדרומית, הרב מנדל ליפשיץ השליח באיידהו, הרב מנדל פעלער השליח במינסוטה, הרב כתריאל שמטוב השליח במישיגן, הרב יוסף נייו השליח באטלנטה ג׳ורג׳יה, הרב לוי שמטוב השליח בוושינגטון.

עוד השתתפו מטעם חב"ד הרב מנדי הרסון ראש ישיבת "רבני אמריקה" במוריסטאון ניו ג’רזי), הרב יהושע הארליג השליח בלאס וגאס, הרב אהרן ליפסקר מנכ״ל The Aleph Institute בפלורידה, הרב עובדיה גולדמן מאוקלהומה, הרב איתן ווב מניו ג’רזי והרב אלי שמטוב מוושינגטון.