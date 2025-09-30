רגע לפני התקדש עלינו היום הקדוש, יום הכיפורים תשפ"ו, עם ישראל ממתין בציפייה דרוכה לתשובה חיובית של חמאס שתבשר על שחרור אחינו ממלתעות הרשע.

משפחות החטופים שיקיריהן מוחזקים מזה כמעט שנתיים במנהרות הטרור של חמאס בתנאים נוראים, ממתינות גם הן ומקוות שהפעם אכן תצא עסקה מיוזמתו של הנשיא טראמפ.

האלוף הירש פנה למשפחות: "משפחות יקרות,

הערב הוצגה בוושינגטון תכנית הנשיא טראמפ לסיום המלחמה בעזה וראשיתה בהשבת כל החטופים , החיים והחללים כאחד תוך עמידה במטרותיה של ישראל ותנאיה לסיום המלחמה", תיאר הירש את ההתפתחות הדרמטית אמש.

"הקשבתם לדבריו של רה״מ בנימין נתניהו - מדינת ישראל תומכת בתכנית ומסכימה עם מרכיביה.

מחויבותנו להשבת כל החטופים כולם היא מוחלטת, אנו עוקבים אחר התגובות וההתייחסויות לתכנית מצד החמאס וניערך לפעול בהתאם להתפתחויות.", כתב הירש בפנייה למשפחות.

הירש תיאר כי הוא "ער לסימני השאלה ולאי הבהירות שאתם חשים בשלב הזה, אעדכן ככל שאוכל, בכל התפתחות ואני זמין לכם כתמיד, 24/7."

מוקדם יותר דווח ב-CBS כי חמאס אמר שייתן תשובה מחר, ערב יום הכיפורים. במקביל, הנשיא טראמפ איים על חמאס שעליו לתת תשובה תוך 3-4 ימים לכל היותר והבהיר כי לא צפויים שינויים משמעותיים בתוכנית.