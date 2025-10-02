כיכר השבת
לאחר 40 יום של סליחות ותפילות: צפו בגאון רבי ראובן אלבז פוצח בריקוד נלהב בצאת הצום

צפו בתיעוד מרגש ממוצאי יום כיפור בהיכל ישיבת 'אור החיים' בראשות ראש הישיבה וחבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי ראובן אלבז, שפצח בריקוד נלהב תוך מחיאת כפיים לקול שירת 'תהא השעה הזאת' • בתוככי ההיכל פרצו רגשות השמחה, לאחר חודש ועשרה ימים של סליחות ותפילות בראש קהל עם קודש (חרדים)

הגאון רבי ראובן אלבז במוצאי יום כיפור (צילום: באדיבות המצלם)

