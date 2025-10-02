משטרת מנצ'סטר חשפה הערב (מוצאי יום כיפור) פרטים נוספים על הפיגוע הקטלני שאירע הבוקר מחוץ לבית הכנסת "היטון פארק" בצפון העיר, שבו נרצחו שני בני אדם בעת תפילת יום הכיפורים.

על פי ההודעה, שלושה חשודים נעצרו בחשד למעורבות במעשה – שני גברים בשנות השלושים לחייהם ואישה בשנות השישים.

המשטרה מסרה כי המחבל שביצע את התקיפה הוא ג’יהאד אלשמי, בן 35, אזרח בריטי ממוצא סורי. לדבריה, אף שזיהוי רשמי טרם הושלם, אין ספק שזהו האיש שפגע במתפללים.

על גופו נמצא מתקן חשוד, אולם בבדיקה התברר כי לא היה בו חומר נפץ פעיל. עוד נמסר כי בעברו של אלשמי לא הופיעו סימנים מקדימים או דיווחים במערכת "Prevent", המיועדת לאיתור קיצונים פוטנציאליים.

במהלך ההתקפה נרצחו שני מתפללים, ושלושה נוספים נפצעו באורח קשה. אחד מהם נדקר, אחר נפגע מכלי הרכב שבו השתמש התוקף, ואילו גבר נוסף הגיע בכוחות עצמו לבית החולים לאחר שנפצע ככל הנראה במהלך ניסיון השוטרים לעצור את המחבל.

המשטרה ציינה כי זירות חקירה נוספות נותרו תחת חסימה ברחובות קרומפסול ופרסטוויץ’, שם בוצעו המעצרים. "אנחנו פועלים לזיהוי רשמי של הנרצחים ולמתן סיוע למשפחותיהם, כמו גם לפצועים ולכלל הקהילה היהודית שנפגעה מהאירוע הקשה", נמסר.

למרות המניע הברור, לדברי המשטרה, בשלב זה "לא ברור מה הניע את התוקף, והחקירה נמשכת."