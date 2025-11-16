בסוריה התכוננו לקיים ביום שישי טקס בעיר חלב, שנועד לציין את טבח השבעה באוקטובר. התוכנית פורסמה עם לוגו רשמי של משרד התרבות המקומי, ושילבה הופעה של להקה פלסטינית תחת השם 'מבול אלאקצא', הכינוי שבו משתמש חמאס לאותו יום נורא.

הפרסום ברשתות הציג את לוגו המשרד, תאריך מוגדר ומיקום מדויק, מה שהבהיר כי לא מדובר ביוזמה פרטית אלא באירוע שמקבל גיבוי שלטוני.

כמה שעות לאחר שההזמנה החלה להסתובב ברשת, המזרחן הישראלי אדי כהן התערב והעלה בחשבון האישי אולטימטום גלוי לנשיא סוריה אחמד א שרע.

בדבריו טען שהאירוע הוא פגיעה בזכר הקורבנות וקרא לביטולו עד הצהריים שלמחרת ולהתנצלות מצד השלטונות. כהן תקף גם את שר התרבות מוחמד יאסין סאלח ותבע את פיטוריו, תוך שהוא קובע שסוריה היא מדינה של היסטוריה ותרבות ולא מקום למהלכים המזוהים עם טרור.

"אזהרה לאבו מוחמד אל-ג'ולאני ולממשלתו יש לכם עד מחר, יום שישי, בצהריים לבטל את האירוע הזה ולהתנצל באופן מיידי בפני כל קורבנות העם הישראלי והפלסטיני על האבסורד הזה שביצע שר התרבות הטרוריסט שלכם, חבר האחים המוסלמים, מוחמד יאסין סאלח. אנו דורשים את פיטוריו. מעולם לא ראיתי בחיי אדם יותר דוחה, מעצבן ומגעיל מאשר מוסא אל-עומר. בכנות, אני מרחם על סוריה כשהיא מנוהלת על ידי אנשים כאלה. סורים, להחזיק באדם טיפש כזה כשר תרבות זו בושה למדינתכם, לציוויליזציה שלכם ולהיסטוריה שלכם. סוריה היא מדינה של ציוויליזציה והיסטוריה, לא קרקע פורייה לטרור של הנבלים האלה. תבטלו את הקונצרט, תתנצלו ותפטרו את האידיוט הזה. פיטורים פירושם פיטורים! עם כהן, לא תוכלו לעצום את העיניים."

התגובה לא איחרה לבוא. זמן קצר לאחר העלאת הציוץ, המארגנים הודיעו כי האירוע שהיה אמור להתקיים למחרת נדחה עד להודעה חדשה. ההסבר שניתן בפייסבוק עסק בעומסי עבודה בתיאטרון הלאומי בחלב, אך העיתוי הדוק בין הביקורת הגלויה לביטול המיידי הפך את ההסבר הרשמי לשאלה שמרחפת מעל כל הפרשה.

כדי להסביר את השינוי הפתאומי טענה מנהלת התרבות בעיר כי ההזמנה הועלתה ללא אישור מתאים ולכן נמחקה בתוך זמן קצר. לפי הגרסה שהציגה, ההחלטה על ביטול האירוע התקבלה כבר באותו ערב מטעמים מנהליים בלבד, והגורמים המוסמכים דחו את האפשרות של לחצים או איומים.

כהן מצדו אמר כי בסוריה מתפתח דור צעיר שמזדהה עם הקו של האחים המוסלמים ושומע במסגדים דרשות המעודדות גישה לוחמנית כלפי יהודים. הוא טען כי מערכת החינוך עצמה מטפחת מסרים דומים. לדבריו, עצם חשיפת האירוע לציבור העוקבים שלו, יום לאחר ביקורו של נשיא סוריה בבית הלבן והסרת הסנקציות האישיות נגדו, היא שהביאה את השלטונות לסגת ולבטל את הטקס המתוכנן.